Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Олимпиада
Узбекистан (мол) - Египет (мол)
Узбекистан (мол) - Египет (мол): обзор матча 27 июля 2024
Узбекистан (мол)
27.07.2024, суббота, 18:00
Олимпиада, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Египет (мол)
11'
А. Кука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Узбекистан (мол) - Египет (мол)
90'
+4
Желтая карточка
B. Mazhar
87'
Замена
B. Mazhar
️️️️
О. Файсал
Желтая карточка
У. Рахмоналиев
86'
Замена
У. Рахмоналиев
️️️️
Д. Холматов
64'
Замена
Р. Жиянов
️️️️
О. Урунов
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Кука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан (мол)
35
Абдулвохид Нематов
ВР
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
8
Диер Холматов
ЛВ
11
Остон Урунов
АП
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
(К)
ЦФ
Египет (мол)
1
Хамза Алаа
ВР
0
Карим Эль-Дебес
ЛЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
2
Омар Файед
ЦЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
15
Ахмед Кука
ОП
17
Мохамед Эль-Ненни
(К)
ЦП
25
Зизо
ПВ
7
Осама Файсал
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Микале
Узбекистан (мол)
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
2
Saidazamat Mirsaidov
ЦП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Египет (мол)
0
Bilal Mazhar
ЦФ
4-3-2
35
Нематов
5
Хамралиев
45
Хусанов
2
Аликулов
8
Абдирахматов
8
Холматов
77
Жалолиддинов
11
Файзуллаев
14
Шомуродов
11
Урунов
3-1-1-2-1
1
Алаа
4
Абдельмагид
2
Файед
0
Эль-Дебес
15
Кука
17
Эль-Ненни
25
Зизо
20
Адель
7
Файсал
8
Холматов
7
Рахмоналиев
7
Рахмоналиев
8
Холматов
11
Урунов
11
Жиянов
11
Жиянов
11
Урунов
7
Файсал
0
0
7
Файсал
Остались в запасе
Узбекистан (мол)
Египет (мол)
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Saidazamat Mirsaidov
ЦП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Микале
Остались в запасе
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Saidazamat Mirsaidov
ЦП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Рожерио Микале
Статистика матча Узбекистан (мол) - Египет (мол)
1
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
9
9
Офсайды
1
2
Количество передач
513
347
Сейвы
1
3
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Узбекистан (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
3 : 1
22.07.2025
Саудовская Аравия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Франция (мол)
2 : 1
04.06.2025
Узбекистан (мол)
Олимпиада, 3 тур
Доминиканская Республика (мол)
1 : 1
30.07.2024
Узбекистан (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
Египет (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
3 : 1
05.08.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 2
30.07.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Campbell-Kirk Waugh, New Zealand
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Узбекистан (мол)
Египет (мол)
Молодежная сборная России в 5-й раз за три года сыграет с одной из азиатских сборных
11 марта
Молодежная сборная России победила сверстников из Узбекистана в матче с 9 голами
2025.06.08 20:22
Окончательный состав молодежной сборной России на сбор в июне
2025.05.27 13:30
Объявлены состав и соперник молодежной сборной России на матчи в июне
2025.05.23 13:16
Салах смотрел матч с участием юношеской сборной России
2024.10.09 22:50
1
Молодежная сборная России в 5-й раз за три года сыграет с одной из азиатских сборных
11 марта
Молодежная сборная России победила сверстников из Узбекистана в матче с 9 голами
2025.06.08 20:22
Окончательный состав молодежной сборной России на сбор в июне
2025.05.27 13:30
Объявлены состав и соперник молодежной сборной России на матчи в июне
2025.05.23 13:16
Олимпиада-2024. Испания проиграла Египту, но прошла дальше; Узбекистан вылетел
2024.07.30 18:42
Салах смотрел матч с участием юношеской сборной России
2024.10.09 22:50
1
Стали известны финалисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.06 01:00
3
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
Олимпиада-2024. Испания проиграла Египту, но прошла дальше; Узбекистан вылетел
2024.07.30 18:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+