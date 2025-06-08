Молодежная сборная России победила сверстников из Узбекистана в матче с 9 голами

Молодежна сборная России обыграла молодежную сборную Узбекистана со счетом 6:3. Матч прошел на стадионе «Истиклол» в Фергане.

Дублями у россиян отметились Денис Боков и Антон Шамонин. Еще по голу забили Дмитрий Пестряков и Илья Ишков.

В первой игре несколько дней назад Россия победила со счетом 3:0.

Товарищеский матч

Узбекистан (молодежная) – Россия (молодежная) – 3:6 (0:4)

Голы: 0:1 – Боков, 2; 0:2 – Боков, 15; 0:3 – Пестряков, 26; 0:4 – Шамонин, 33; 1:4 – Бахромов, 46; 1:5 – Шамонин, 52; 2:5 – Жураев, 77; 3:5 – Каримов, 89 (с пенальти); 3:6 – Ишков, 90.

Нереализованный пенальти: Хайдаров, 41 – нет.