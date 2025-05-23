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Объявлены состав и соперник молодежной сборной России на матчи в июне

Сегодня, 13:16

Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с молодежной сборной Узбекистана. Игры пройдут 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол», начало – в 16:00 и 17:30 мск соответственно.

Старший тренер молодежной сборной Иван Шабаров включил в расширенный состав команды 30 футболистов.

Вратари: Александр Дегтев («Сочи»), Михаил Цулая («Арсенал»), Даниил Веселов («Локомотив»), Тимофей Митров («Шинник»).

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА), Никита Бозов («Балтика»), Егор Гузиев («Сатурн»), Герман Игнатов («Ростов»), Иван Лепский («Сокол»), Никита Лобов, Иван Шилeнок (оба – «Зенит-2»), Илья Рожков («Рубин»), Михаил Рядно («Родина»), Вадим Чурилов («Торпедо»).

Полузащитники: Дмитрий Александров, Денис Боков, Виктор Окишор (все – «Динамо»), Алексей Барановский («Оренбург»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Тимур Иванов («Зенит-2»), Илья Ишков («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Вадим Раков («Локомотив»), Егор Смелов («Динамо»), Михаил Щетинин («Факел»).

Нападающие: Сергей Грибов («Акрон»), Константин Дорофеев («Туран»), Антон Шамонин («Ростов»).

  • В прошлый раз молодежные сборные России и Узбекистана играли в сентябре 2023 года. Первый матч завершился со счетом 3:3, второй – 2:0 в пользу российской сборной.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Россия (мол) Узбекистан (мол)
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