Объявлены состав и соперник молодежной сборной России на матчи в июне

Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с молодежной сборной Узбекистана. Игры пройдут 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол», начало – в 16:00 и 17:30 мск соответственно.

Старший тренер молодежной сборной Иван Шабаров включил в расширенный состав команды 30 футболистов.

Вратари: Александр Дегтев («Сочи»), Михаил Цулая («Арсенал»), Даниил Веселов («Локомотив»), Тимофей Митров («Шинник»).

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА), Никита Бозов («Балтика»), Егор Гузиев («Сатурн»), Герман Игнатов («Ростов»), Иван Лепский («Сокол»), Никита Лобов, Иван Шилeнок (оба – «Зенит-2»), Илья Рожков («Рубин»), Михаил Рядно («Родина»), Вадим Чурилов («Торпедо»).

Полузащитники: Дмитрий Александров, Денис Боков, Виктор Окишор (все – «Динамо»), Алексей Барановский («Оренбург»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Тимур Иванов («Зенит-2»), Илья Ишков («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Вадим Раков («Локомотив»), Егор Смелов («Динамо»), Михаил Щетинин («Факел»).

Нападающие: Сергей Грибов («Акрон»), Константин Дорофеев («Туран»), Антон Шамонин («Ростов»).