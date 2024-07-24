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Расписание матчей
Олимпиада
Япония (мол) - Парагвай (мол)
Япония (мол) - Парагвай (мол): обзор матча 24 июля 2024
Япония (мол)
24.07.2024, среда, 20:00
Олимпиада, группа D, 1 тур
5 : 0
Завершен
Парагвай (мол)
19'
С. Мито
63'
С. Мито
70'
Р. Ямамото
82'
Ш. Фудзио
87'
Ш. Фудзио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Япония (мол) - Парагвай (мол)
90'
+6
Желтая карточка
Э. Гонсалес
ГОЛ! 5:0!
Ш. Фудзио
Пас отдал
М. Хосоя
87'
ГОЛ! 4:0!
Ш. Фудзио
Пас отдал
Р. Араки
82'
82'
Замена
А. Кантеро
️️️️
L. Rivas
82'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Д. Гомес
Замена
Р. Нисио
️️️️
А. Охата
81'
80'
Желтая карточка
Р. Де Хесус
74'
Замена
A. Nunez
️️️️
Х. Энкисо
Замена
Р. Араки
️️️️
К. Сайто
73'
Замена
С. Кавасаки
️️️️
Р. Ямамото
73'
Замена
Ш. Фудзио
️️️️
С. Мито
73'
ГОЛ! 3:0!
Р. Ямамото
Пас отдал
К. Сайто
70'
ГОЛ! 2:0!
С. Мито
Пас отдал
К. Сайто
63'
Желтая карточка
Х. Секине
58'
Желтая карточка
К. Такаи
50'
Замена
K. Sato
️️️️
Y. Hirakawa
34'
25'
Красная карточка
В. Виера
ГОЛ! 1:0!
С. Мито
Пас отдал
А. Охата
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония (мол)
12
Лео Кокубо
ВР
0
Аюму Охата
ЛЗ
16
Хироки Секине
ЦЗ
3
Кота Такаи
ЦЗ
11
Yu Hirakawa
ЦП
6
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
0
Рихито Ямамото
ЦП
14
Сунсуке Мито
ЦФ
24
Коки Сайто
ЦФ
24
Мао Хосоя
ЦФ
Главный тренер
Го Оива
Парагвай (мол)
1
Роберто Фернандес
ВР
13
Роналдо Де Хесус
ЦЗ
0
L. Rivas
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
0
Жилберто Флорес
ЦЗ
24
Густаво Кабальеро
ЛВ
13
Вайлдер Виера
ЦП
8
Диего Гомес
(К)
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Карлос Хара Сагьер
Япония (мол)
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
0
Kaito Suzuki
ЦЗ
0
Рюя Нисио
ЦЗ
0
Сота Кавасаки
ЦП
0
Ретаро Араки
ЦП
0
Шота Фудзио
ЦФ
0
Kein Sato
ЦФ
Парагвай (мол)
0
A. Nunez
ЦЗ
0
F. J. Roman Torales
ЦЗ
0
Алексис Кантеро
ЦЗ
0
K. Parzajuk
ЦФ
17
Энсо Гонсалес
ЦФ
3-3-3
12
Кокубо
0
Охата
3
Такаи
16
Секине
11
6
Фудзита
0
Ямамото
24
Хосоя
24
Сайто
14
Мито
4-2-2
1
Фернандес
0
5
Бальбуэна
0
Флорес
13
Де Хесус
13
Виера
8
Гомес
19
Энкисо
24
Кабальеро
14
Мито
0
Фудзио
0
Фудзио
14
Мито
0
Охата
0
Нисио
0
Нисио
0
Охата
0
Ямамото
0
Кавасаки
0
Кавасаки
0
Ямамото
24
Сайто
0
Араки
0
Араки
24
Сайто
11
0
0
11
19
Энкисо
0
0
19
Энкисо
0
0
Кантеро
0
Кантеро
0
8
Гомес
17
Гонсалес
17
Гонсалес
8
Гомес
Остались в запасе
Япония (мол)
Парагвай (мол)
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
0
Kaito Suzuki
ЦЗ
Главный тренер
Го Оива
0
F. J. Roman Torales
ЦЗ
0
K. Parzajuk
ЦФ
Главный тренер
Карлос Хара Сагьер
Остались в запасе
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
0
Kaito Suzuki
ЦЗ
Остались в запасе
0
F. J. Roman Torales
ЦЗ
0
K. Parzajuk
ЦФ
Главный тренер
Го Оива
Главный тренер
Карлос Хара Сагьер
Статистика матча Япония (мол) - Парагвай (мол)
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
543
295
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 3
02.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
Мали (мол)
Парагвай (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Парагвай (мол)
1 : 0
30.07.2024
Мали (мол)
Олимпиада, 2 тур
Израиль (мол)
2 : 4
27.07.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 1 тур
Япония (мол)
5 : 0
24.07.2024
Парагвай (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
Новости команд
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Япония (мол)
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2024.07.31 00:22
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2024.07.27 22:47
1
Олимпиада-2024. Сборная Украины проиграла Ираку. Парагвай Бальбуэны разгромно уступил Японии
2024.07.24 22:04
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2024.07.11 13:41
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