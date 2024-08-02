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Расписание матчей
Олимпиада
Япония (мол) - Испания (мол)
Япония (мол) - Испания (мол): обзор матча 02 августа 2024
Япония (мол)
02.08.2024, пятница, 18:00
Олимпиада, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Испания (мол)
11'
Ф. Лопес
73'
Ф. Лопес
86'
А. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Япония (мол) - Испания (мол)
88'
Замена
С. Омородион
️️️️
С. Гомес
88'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
А. Руис
86'
ГОЛ! 0:3!
А. Руис
Замена
Р. Араки
️️️️
Р. Ямамото
84'
83'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Орос
83'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Ф. Лопес
78'
Желтая карточка
Ф. Лопес
Замена
A. Uenaka
️️️️
С. Мито
74'
73'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Лопес
Пас отдал
С. Гомес
Желтая карточка
Р. Ямамото
72'
70'
Замена
А. Бернабе
️️️️
А. Баэна
Замена
K. Sato
️️️️
К. Сайто
67'
Замена
Ш. Фудзио
️️️️
F. Yamada
46'
45'
+7
Желтая карточка
А. Баэна
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лопес
Пас отдал
П. Кубарси
1'
Желтая карточка
Э. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония (мол)
12
Лео Кокубо
ВР
0
Аюму Охата
ЛЗ
3
Кота Такаи
ЦЗ
0
Seiji Kimura
ЦЗ
16
Хироки Секине
ПЗ
0
Рихито Ямамото
ОП
6
Жоэль Чима Фудзита
(К)
ЦП
0
Fuki Yamada
ЦП
14
Сунсуке Мито
ПВ
24
Коки Сайто
ЦФ
24
Мао Хосоя
ЦФ
Главный тренер
Го Оива
Испания (мол)
0
Арнау Тенас
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Фермин Лопес
ЦП
16
Пабло Барриос
ЦП
0
Аймар Орос
ЦП
9
Абель Руис
(К)
ЦФ
Япония (мол)
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
0
Kaito Suzuki
ЦЗ
0
Takashi Uchino
ЦЗ
0
Ретаро Араки
АП
0
Asahi Uenaka
ЦФ
0
Kein Sato
ЦФ
0
Шота Фудзио
ЦФ
Испания (мол)
13
Жоан Гарсия
ВР
0
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
0
Хон Пачеко
ЦЗ
21
Беньят Турриэнтес
ЦП
0
Адриан Бернабе
ЦП
3
Саму Омородион
ЦФ
0
Диего Лопес
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Кокубо
0
Охата
3
Такаи
0
16
Секине
0
Ямамото
6
Фудзита
0
14
Мито
24
Хосоя
24
Сайто
3-2-3-1-1
0
Тенас
12
Миранда
4
Гарсия
5
Кубарси
2
Пубиль
17
Гомес
9
Лопес
16
Барриос
0
Орос
15
Баэна
9
Руис
0
Ямамото
0
Араки
0
Араки
0
Ямамото
14
Мито
0
0
14
Мито
24
Сайто
0
0
24
Сайто
0
0
Фудзио
0
Фудзио
0
9
Руис
0
Гутьеррес
0
Гутьеррес
9
Руис
0
Орос
21
Турриэнтес
21
Турриэнтес
0
Орос
15
Баэна
0
Бернабе
0
Бернабе
15
Баэна
17
Гомес
3
Омородион
3
Омородион
17
Гомес
9
Лопес
0
Лопес
0
Лопес
9
Лопес
Остались в запасе
Япония (мол)
Испания (мол)
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
0
Kaito Suzuki
ЦЗ
0
Takashi Uchino
ЦЗ
Главный тренер
Го Оива
13
Жоан Гарсия
ВР
0
Хон Пачеко
ЦЗ
Остались в запасе
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
0
Kaito Suzuki
ЦЗ
0
Takashi Uchino
ЦЗ
Остались в запасе
13
Жоан Гарсия
ВР
0
Хон Пачеко
ЦЗ
Главный тренер
Го Оива
Статистика матча Япония (мол) - Испания (мол)
1
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
8
Офсайды
2
0
Количество передач
354
563
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 3
02.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
Мали (мол)
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дахан Бейда
Стадион:
Групама Стэдиум
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2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
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