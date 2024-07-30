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Расписание матчей
Олимпиада
Израиль (мол) - Япония (мол)
Израиль (мол) - Япония (мол): обзор матча 30 июля 2024
Израиль (мол)
30.07.2024, вторник, 22:00
Олимпиада, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Япония (мол)
90+1'
М. Хосоя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Израиль (мол) - Япония (мол)
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Хосоя
Пас отдал
K. Sato
Замена
О. Давида
️️️️
О. Гандельман
84'
79'
Замена
М. Хосоя
️️️️
Р. Араки
79'
Замена
Ж. Чима Фудзита
️️️️
С. Кавасаки
Желтая карточка
И. Фейнгольд
71'
Замена
A. Menachem Yona
️️️️
E. Azoulay
69'
61'
Замена
С. Мито
️️️️
F. Yamada
Замена
Д. Тургеман
️️️️
E. Madmon
46'
Замена
A. Prada
️️️️
И. Шахар
46'
46'
Замена
A. Uenaka
️️️️
Р. Ямамото
Желтая карточка
И. Шахар
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль (мол)
23
Омер Нирон
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
6
Омри Гандельман
(К)
ЦЗ
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
21
Идо Шахар
ЦП
19
Eitan Azoulay
ЦП
11
Оскар Глух
АП
20
Лиел Абада
ПВ
20
Elad Madmon
ЦФ
Япония (мол)
12
Лео Кокубо
ВР
0
Kaito Suzuki
ЦЗ
0
Рюя Нисио
ЦЗ
0
Seiji Kimura
ЦЗ
0
Takashi Uchino
ЦЗ
0
Шота Фудзио
ЦП
0
Рихито Ямамото
(К)
ЦП
0
Сота Кавасаки
ЦП
0
Fuki Yamada
ЦП
0
Ретаро Араки
ЦП
0
Kein Sato
ЦФ
Главный тренер
Го Оива
Израиль (мол)
1
Нив Элиаси
ВР
0
Or Israelov
ЦЗ
0
Noam Ben Harush
ЦЗ
0
Aynao Prada
ЦП
0
Adi Menachem Yona
ЦП
0
Ошер Давида
ПВ
9
Дор Тургеман
ЦФ
Япония (мол)
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
3
Кота Такаи
ЦЗ
16
Хироки Секине
ЦЗ
6
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Сунсуке Мито
ЦФ
0
Asahi Uenaka
ЦФ
24
Мао Хосоя
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Нирон
12
Лемкин
3
Голдберг
6
Гандельман
3
Ревиво
22
Фейнгольд
21
Шахар
19
11
Глух
20
Абада
20
4-5-1
12
Кокубо
0
Нисио
0
0
0
0
Фудзио
0
Кавасаки
0
0
Араки
0
Ямамото
0
21
Шахар
0
0
21
Шахар
19
0
0
19
6
Гандельман
0
Давида
0
Давида
6
Гандельман
20
9
Тургеман
9
Тургеман
20
0
Кавасаки
6
Фудзита
6
Фудзита
0
Кавасаки
0
14
Мито
14
Мито
0
0
Ямамото
0
0
0
Ямамото
0
Араки
24
Хосоя
24
Хосоя
0
Араки
Остались в запасе
Израиль (мол)
Япония (мол)
1
Нив Элиаси
ВР
0
Or Israelov
ЦЗ
0
Noam Ben Harush
ЦЗ
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
3
Кота Такаи
ЦЗ
16
Хироки Секине
ЦЗ
Главный тренер
Го Оива
Остались в запасе
1
Нив Элиаси
ВР
0
Or Israelov
ЦЗ
0
Noam Ben Harush
ЦЗ
Остались в запасе
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
3
Кота Такаи
ЦЗ
16
Хироки Секине
ЦЗ
Главный тренер
Го Оива
Статистика матча Израиль (мол) - Япония (мол)
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
0
8
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Количество передач
453
525
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Израиль (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Израиль (мол)
2 : 4
27.07.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 1 тур
Мали (мол)
1 : 1
24.07.2024
Израиль (мол)
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 3
02.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
Мали (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Саид Мартинес
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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