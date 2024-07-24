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Расписание матчей
Олимпиада
Мали (мол) - Израиль (мол)
Мали (мол) - Израиль (мол): обзор матча 24 июля 2024
Мали (мол)
24.07.2024, среда, 22:00
Олимпиада, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Израиль (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мали (мол) - Израиль (мол)
82'
Замена
A. Menachem Yona
️️️️
О. Глух
67'
Замена
О. Давида
️️️️
Л. Абада
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали (мол)
0
Mamadou Tounkara
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
24
Бубакар Траоре
(К)
ЦП
12
Мусса Диаките
ЦП
7
Браима Диарра
ЦП
Израиль (мол)
23
Омер Нирон
ВР
3
Шон Голдберг
ЦЗ
6
Омри Гандельман
(К)
ЦЗ
12
Став Лемкин
ЦЗ
22
Илай Фейнгольд
ПЗ
11
Оскар Глух
АП
20
Лиел Абада
ПВ
9
Дор Тургеман
ЦФ
Мали (мол)
14
Ибраима Сиссе
ЦЗ
0
Иссуф Сиссоко
ЦП
Израиль (мол)
1
Нив Элиаси
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
0
Adi Menachem Yona
ЦП
21
Идо Шахар
ЦП
0
Ошер Давида
ПВ
2-3
0
13
Дукуре
24
Траоре
12
Диаките
7
Диарра
4-2-1
23
Нирон
22
Фейнгольд
6
Гандельман
12
Лемкин
3
Голдберг
20
Абада
11
Глух
9
Тургеман
11
Глух
0
0
11
Глух
20
Абада
0
Давида
0
Давида
20
Абада
Остались в запасе
Мали (мол)
Израиль (мол)
14
Ибраима Сиссе
ЦЗ
0
Иссуф Сиссоко
ЦП
1
Нив Элиаси
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
21
Идо Шахар
ЦП
Остались в запасе
14
Ибраима Сиссе
ЦЗ
0
Иссуф Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
1
Нив Элиаси
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
21
Идо Шахар
ЦП
Статистика матча Мали (мол) - Израиль (мол)
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
8
14
Офсайды
0
1
Количество передач
517
329
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
14
5
Матчи команд
Мали (мол)
Олимпиада, 3 тур
Парагвай (мол)
1 : 0
30.07.2024
Мали (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
Мали (мол)
Олимпиада, 1 тур
Мали (мол)
1 : 1
24.07.2024
Израиль (мол)
Израиль (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Израиль (мол)
2 : 4
27.07.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 1 тур
Мали (мол)
1 : 1
24.07.2024
Израиль (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Campbell-Kirk Waugh, New Zealand
Стадион:
Парк де Пренс
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