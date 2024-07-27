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Расписание матчей
Олимпиада
Япония (мол) - Мали (мол)
Япония (мол) - Мали (мол): обзор матча 27 июля 2024
Япония (мол)
27.07.2024, суббота, 22:00
Олимпиада, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Мали (мол)
82'
Р. Ямамото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Япония (мол) - Мали (мол)
Замена
С. Кавасаки
️️️️
Р. Ямамото
88'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ямамото
82'
Замена
K. Sato
️️️️
F. Yamada
69'
Замена
Ш. Фудзио
️️️️
К. Сайто
57'
Замена
С. Мито
️️️️
Р. Араки
57'
Желтая карточка
Р. Нисио
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Чима Фудзита
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония (мол)
12
Лео Кокубо
ВР
0
Аюму Охата
ЛЗ
16
Хироки Секине
ЦЗ
3
Кота Такаи
ЦЗ
0
Рюя Нисио
ЦЗ
0
Рихито Ямамото
ЦП
6
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
0
Ретаро Араки
ЦП
0
Fuki Yamada
ЦП
24
Мао Хосоя
ЦФ
24
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Го Оива
Мали (мол)
0
Mamadou Tounkara
ЦЗ
14
Ибраима Сиссе
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
12
Мусса Диаките
ЦП
24
Бубакар Траоре
(К)
ЦП
7
Браима Диарра
ЦП
Япония (мол)
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
0
Takashi Uchino
ЦЗ
0
Сота Кавасаки
ЦП
0
Шота Фудзио
ЦФ
14
Сунсуке Мито
ЦФ
0
Kein Sato
ЦФ
Мали (мол)
0
Иссуф Сиссоко
ЦП
4-4-2
12
Кокубо
0
Охата
3
Такаи
0
Нисио
16
Секине
0
Ямамото
0
Араки
0
6
Фудзита
24
Сайто
24
Хосоя
3-3
13
Дукуре
14
Сиссе
0
12
Диаките
24
Траоре
7
Диарра
24
Сайто
0
Фудзио
0
Фудзио
24
Сайто
0
Ямамото
0
Кавасаки
0
Кавасаки
0
Ямамото
0
Араки
14
Мито
14
Мито
0
Араки
0
0
0
0
Остались в запасе
Япония (мол)
Мали (мол)
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
0
Takashi Uchino
ЦЗ
Главный тренер
Го Оива
0
Иссуф Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
23
Таиси Брэндон Нозава
ВР
0
Takashi Uchino
ЦЗ
Остались в запасе
0
Иссуф Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Го Оива
Статистика матча Япония (мол) - Мали (мол)
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
18
6
Офсайды
1
3
Количество передач
458
453
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 3
02.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
Мали (мол)
Мали (мол)
Олимпиада, 3 тур
Парагвай (мол)
1 : 0
30.07.2024
Мали (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
Мали (мол)
Олимпиада, 1 тур
Мали (мол)
1 : 1
24.07.2024
Израиль (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Edina Alves Batista, Brazil
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
Новости команд
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Япония (мол)
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Сборная Узбекистана проиграла финал молодежного Кубка Азии, опорник «Рубина» не реализовал пенальти на 100-й минуте
2024.05.03 20:44
Олимпиада. Мексика победила Японию и стала бронзовым призером
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2021.07.31 17:30
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