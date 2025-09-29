ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес объяснил, почему не играет за молодежную сборную Бразилии на чемпионате мира U20.
«Был разговор между штабом и клубом. Я не принимал никакого решения, я оставил все на их усмотрение. И в конце они сказали, что меня не отпустят. Это было важно, но для меня важно и то, что я остался. Право голоса на 100 процентов здесь принадлежит клубу. А теперь я забыл о чемпионате мира и просто болел за своих ребят», – сказал Алвес.
- Игрок перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» в июле.
- 20-летний хавбек провел за красно-синих 13 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Чемпионат мира U20 стартовал в Чили 27 сентября.
Источник: «Спорт-Экспресс»