ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес объяснил, почему не играет за молодежную сборную Бразилии на чемпионате мира U20.

«Был разговор между штабом и клубом. Я не принимал никакого решения, я оставил все на их усмотрение. И в конце они сказали, что меня не отпустят. Это было важно, но для меня важно и то, что я остался. Право голоса на 100 процентов здесь принадлежит клубу. А теперь я забыл о чемпионате мира и просто болел за своих ребят», – сказал Алвес.