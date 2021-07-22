Шавки Гариб
Тренер
|Имя
|Шавки
|Фамилия
|Гариб
|Команда
|Египет (мол.)
|Гражданство
|Египет
|Дата рождения
|26 февраля 1959
|Имя
|Шавки
|Фамилия
|Гариб
|Команда
|Египет (мол.)
|Гражданство
|Египет
|Дата рождения
|26 февраля 1959
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Египет (мол.)
|4
|1
|2
|1
|Дата
|Матч
|22.07.2021
|Египет (мол.)
|0 : 0
|Испания (мол.)
|25.07.2021
|Египет (мол.)
|0 : 1
|Аргентина (мол.)
|28.07.2021
|Австралия (мол.)
|0 : 2
|Египет (мол.)
|31.07.2021
|Бразилия (мол.)
|1 : 0
|Египет (мол.)