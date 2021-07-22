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    Шавки Гариб

    Тренер
    Имя Шавки
    Фамилия Гариб
    Команда Египет (мол.)
    Гражданство Египет
    Дата рождения 26 февраля 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Египет (мол.) 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2021 Египет (мол.) 0 : 0 Испания (мол.)
    25.07.2021 Египет (мол.) 0 : 1 Аргентина (мол.)
    28.07.2021 Австралия (мол.) 0 : 2 Египет (мол.)
    31.07.2021 Бразилия (мол.) 1 : 0 Египет (мол.)
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