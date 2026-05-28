Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шавки Гариб - статистика

Исмаили
Египет
26 февраля 1959 (67)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Исмаили
33
4
21
8
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Исмаили
1 : 2
28.05.2026
Фарко
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
23.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Исмаили
0 : 0
17.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Вади Дегла
2 : 1
12.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Национальный банк Египта
0 : 0
07.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 8 тур
Газль Эль-Махалла
0 : 0
03.05.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Петроджет
0 : 1
28.04.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Исмаили
0 : 2
24.04.2026
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Эль-Гуна
1 : 0
19.04.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Кахраба Исмаилия
1 : 1
14.04.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Мокавлун
1 : 0
09.04.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Исмаили
0 : 0
05.04.2026
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Харас Эль-Ходуд
0 : 0
20.03.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Масри
2 : 0
06.03.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 20 тур
Исмаили
1 : 2
28.02.2026
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 19 тур
Керамика Клеопатра
1 : 1
24.02.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 18 тур
Исмаили
1 : 2
20.02.2026
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
2 : 0
11.02.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 16 тур
Модерн Спорт
1 : 0
29.01.2026
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 15 тур
Исмаили
1 : 2
22.01.2026
Аль-Мокавлун
Египет. Премьер-лига, 13 тур
Исмаили
2 : 1
01.11.2025
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Фарко
1 : 0
26.10.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Исмаили
3 : 1
18.10.2025
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 10 тур
Смуха
2 : 0
03.10.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Исмаили
1 : 2
29.09.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 8 тур
ЕНППИ
1 : 0
24.09.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Исмаили
0 : 2
18.09.2025
Замалек
Египет. Премьер-лига, 6 тур
ЗЕД
1 : 0
12.09.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Исмаили
0 : 3
30.08.2025
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Тала Аль-Гаиш
0 : 1
24.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Исмаили
0 : 1
19.08.2025
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Пирамидс
1 : 0
14.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Исмаили
0 : 0
09.08.2025
Петроджет
Главные новости
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
3
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
3
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
6
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+