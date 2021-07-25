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Расписание матчей
Олимпиада
Бразилия (мол.) - Кот-д'Ивуар (мол.)
Бразилия (мол.) - Кот-д'Ивуар (мол.): обзор матча 25 июля 2021
Бразилия (мол.)
25.07.2021, воскресенье, 11:30
Олимпиада, группа D, 2 тур
0 : 0
Завершен
Кот-д'Ивуар (мол.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия (мол.) - Кот-д'Ивуар (мол.)
90'
+3
Замена
И. Думбия
️️️️
Ф. Кессье
79'
Вторая желтая
Э. Куасси
Замена
Паулиньо
️️️️
Ришарлисон
79'
75'
Замена
Ш. Тимит
️️️️
Ю. Дао
Замена
Малком
️️️️
Антони
74'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
М. Кунья
74'
65'
Желтая карточка
Э. Куасси
63'
Замена
К. Куаме
️️️️
А. Диалло
Красная карточка
Д. Луис
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия (мол.)
1
Сантос
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
0
Диего Карлос
ЦЗ
15
Нино
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
18
Дуглас Луис
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Клаудиньо
АП
19
Антони
ПВ
7
Матеус Кунья
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Андре Жардин
Кот-д'Ивуар (мол.)
21
Эрик Байи
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
15
Макс Градель
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
15
Амад Диалло
ПВ
0
Куадио Ив Дабила
ЦФ
17
Зие Уаттара
ЦФ
0
Эбуэ Куасси
ЦФ
9
Юссуф Дао
ЦФ
Главный тренер
Суалихо Айдара
Бразилия (мол.)
12
Бренно
ВР
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
0
Паулиньо
ЛВ
2
Габриэль Менино
ЦП
0
Малком
ПВ
16
Абнер
ЦФ
0
Бруно Фукс
ЦФ
Кот-д'Ивуар (мол.)
0
Silas Gnaka
ЦЗ
25
Идрисса Думбия
ОП
0
Шейк Тимит
ЦП
20
Кристиан Куаме
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сантос
6
Арана
0
Карлос
15
Нино
13
Алвес
18
Луис
8
Гимарайнс
20
Клаудиньо
19
Антони
9
Ришарлисон
7
Кунья
2-2-1-4
5
Синго
21
Байи
15
Градель
8
Кессье
15
Диалло
9
Дао
0
Куасси
17
Уаттара
0
Дабила
7
Кунья
22
Мартинелли
22
Мартинелли
7
Кунья
9
Ришарлисон
0
Паулиньо
0
Паулиньо
9
Ришарлисон
19
Антони
0
Малком
0
Малком
19
Антони
8
Кессье
25
Думбия
25
Думбия
8
Кессье
9
Дао
0
Тимит
0
Тимит
9
Дао
15
Диалло
20
Куаме
20
Куаме
15
Диалло
Остались в запасе
Бразилия (мол.)
Кот-д'Ивуар (мол.)
12
Бренно
ВР
2
Габриэль Менино
ЦП
16
Абнер
ЦФ
0
Бруно Фукс
ЦФ
Главный тренер
Андре Жардин
0
Silas Gnaka
ЦЗ
Главный тренер
Суалихо Айдара
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
2
Габриэль Менино
ЦП
16
Абнер
ЦФ
0
Бруно Фукс
ЦФ
Остались в запасе
0
Silas Gnaka
ЦЗ
Главный тренер
Андре Жардин
Главный тренер
Суалихо Айдара
Статистика матча Бразилия (мол.) - Кот-д'Ивуар (мол.)
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бразилия (мол.)
Олимпиада, Финал
Бразилия (мол.)
2 : 1
07.08.2021
Испания (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Бразилия (мол.)
1 : 0
31.07.2021
Египет (мол)
Олимпиада, 3 тур
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 3
28.07.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Бразилия (мол.)
0 : 0
25.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Испания (мол)
5 : 2
31.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Германия (мол)
1 : 1
28.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Бразилия (мол.)
0 : 0
25.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Кот-д'Ивуар (мол.)
2 : 1
22.07.2021
Саудовская Аравия (мол.)
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