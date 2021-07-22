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    Суалихо Айдара

    Тренер
    Имя Суалихо
    Фамилия Айдара
    Команда Кот-д'Ивуар (мол.)
    Гражданство Кот-д'Ивуар
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кот-д'Ивуар (мол.) 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2021 Кот-д'Ивуар (мол.) 2 : 1 Саудовская Аравия (мол.)
    25.07.2021 Бразилия (мол.) 0 : 0 Кот-д'Ивуар (мол.)
    28.07.2021 Германия (мол.) 1 : 1 Кот-д'Ивуар (мол.)
    31.07.2021 Испания (мол.) 5 : 2 Кот-д'Ивуар (мол.)
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