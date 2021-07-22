Суалихо Айдара
Тренер
|Имя
|Суалихо
|Фамилия
|Айдара
|Команда
|Кот-д'Ивуар (мол.)
|Гражданство
|Кот-д'Ивуар
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Имя
|Суалихо
|Фамилия
|Айдара
|Команда
|Кот-д'Ивуар (мол.)
|Гражданство
|Кот-д'Ивуар
|Дата рождения
|30 ноября -0001
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кот-д'Ивуар (мол.)
|4
|1
|1
|2
|Дата
|Матч
|22.07.2021
|Кот-д'Ивуар (мол.)
|2 : 1
|Саудовская Аравия (мол.)
|25.07.2021
|Бразилия (мол.)
|0 : 0
|Кот-д'Ивуар (мол.)
|28.07.2021
|Германия (мол.)
|1 : 1
|Кот-д'Ивуар (мол.)
|31.07.2021
|Испания (мол.)
|5 : 2
|Кот-д'Ивуар (мол.)