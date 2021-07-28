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Расписание матчей
Олимпиада
Германия (мол) - Кот-д'Ивуар (мол.)
Германия (мол) - Кот-д'Ивуар (мол.): обзор матча 28 июля 2021
Германия (мол)
28.07.2021, среда, 11:00
Олимпиада, группа D, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар (мол.)
73'
Э. Левен
67'
Б. Хенрикс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия (мол) - Кот-д'Ивуар (мол.)
90'
+3
Замена
З. Уаттара
️️️️
К. Куаме
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Н. Амири
88'
Замена
А. Сташ
️️️️
А. Майер
79'
ГОЛ! 1:1!
Э. Левен
73'
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Хенрикс
Замена
С. Тойхерт
️️️️
М. Рихтер
62'
57'
Замена
А. Диалло
️️️️
И. Думбия
Замена
Э. Левен
️️️️
М. Арнольд
46'
Желтая карточка
М. Арнольд
30'
1'
Желтая карточка
К. Куаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия (мол)
0
Флориан Мюллер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
0
Арне Майер
ОП
11
Надим Амири
ЦП
0
Максимилиан Арнольд
ЦП
0
Марко Рихтер
ПВ
23
Макс Крузе
ЦФ
0
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Кот-д'Ивуар (мол.)
21
Эрик Байи
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
25
Идрисса Думбия
ОП
15
Макс Градель
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
0
Куадио Ив Дабила
ЦФ
9
Юссуф Дао
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Суалихо Айдара
Германия (мол)
0
Лука Плогман
ВР
12
Свенд Бродерсен
ВР
0
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
0
Амос Пипер
ЦЗ
16
Антон Сташ
ОП
0
Эдуард Левен
ЦП
0
Седрик Тойхерт
ЦФ
Кот-д'Ивуар (мол.)
0
Silas Gnaka
ЦЗ
0
Шейк Тимит
ЦП
15
Амад Диалло
ПВ
17
Зие Уаттара
ЦФ
4-1-2-1-2
0
Мюллер
22
Раум
3
Удуохай
14
Торунарига
23
Хенрикс
0
Майер
11
Амири
0
Арнольд
0
Рихтер
0
Ахе
23
Крузе
2-1-2-3
5
Синго
21
Байи
25
Думбия
15
Градель
8
Кессье
20
Куаме
9
Дао
0
Дабила
11
Амири
0
Шлоттербек
0
Шлоттербек
11
Амири
0
Майер
16
Сташ
16
Сташ
0
Майер
0
Арнольд
0
Левен
0
Левен
0
Арнольд
0
Рихтер
0
Тойхерт
0
Тойхерт
0
Рихтер
25
Думбия
15
Диалло
15
Диалло
25
Думбия
20
Куаме
17
Уаттара
17
Уаттара
20
Куаме
Остались в запасе
Германия (мол)
Кот-д'Ивуар (мол.)
0
Лука Плогман
ВР
12
Свенд Бродерсен
ВР
0
Амос Пипер
ЦЗ
Главный тренер
Штефан Кунц
0
Silas Gnaka
ЦЗ
0
Шейк Тимит
ЦП
Главный тренер
Суалихо Айдара
Остались в запасе
0
Лука Плогман
ВР
12
Свенд Бродерсен
ВР
0
Амос Пипер
ЦЗ
Остались в запасе
0
Silas Gnaka
ЦЗ
0
Шейк Тимит
ЦП
Главный тренер
Штефан Кунц
Главный тренер
Суалихо Айдара
Статистика матча Германия (мол) - Кот-д'Ивуар (мол.)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Испания (мол)
5 : 2
31.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Германия (мол)
1 : 1
28.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Бразилия (мол.)
0 : 0
25.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Кот-д'Ивуар (мол.)
2 : 1
22.07.2021
Саудовская Аравия (мол.)
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Кот-д'Ивуар (мол.)
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Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
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2021.07.31 13:38
1
Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
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2021.07.28 13:23
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2021.07.25 10:58
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