Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Олимпиада. Испания разгромила Кот-д'Ивуар, забив три мяча в дополнительное время

Олимпиада. Испания разгромила Кот-д'Ивуар, забив три мяча в дополнительное время

31 июля 2021, 13:38
1

Сборная Испании обыграла Кот-д'Ивуар (5:2) в 1/4 финала Олимпиады-2020 в Токио.

Испания уступала со счетом 1:2 до 93-й минуты, но смогла перевести игру в дополнительное время благодаря голу вышедшего на замену Рафаэля Мира. Он забил первым касанием.

В дополнительное время победу испанцам с пенальти принес Микель Оярсабаль. Мир забил еще два гола в концовке.

Испания вышла в полуфинал Олимпиады, где встретится с победителем матча ЯпонияНовая Зеландия.

Олимпиада. 1/4 финала

Испания – Кот-д'Ивуар – 5:2 (1:1, 2:2)

Голы: 0:1 – Байи, 10; 1:1 – Ольмо, 30; 1:2 – Градель, 90+1; 2:2 – Мир, 90+3; 3:2 – Оярсабаль (с пенальти), 98; 4:2 – Мир, 117; 5:2 – Мир, 120+1

Календарь Олимпиады-2020

Результаты Олимпиады-2020

Источник: Бомбардир.ру
Олимпиада Испания (олимп.) (олимп.) Кот-д'Ивуар (мол.)
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Play
1627731141
Очень слабое поколение у Испании растёт, после успехов рубежа нулевых и десятых, просто кошмар. Ещё на Евро об этом говорил, нет лидера, нет забивного форварда, в полузащите миллион пасов, но по-настоящему острую передачу никто сделать не может. На Олимпиаду поехал мощный по именам состав, половина той сборной, что была на Евро, ожидал от них многого, в итоге то же самое, беззубая тягомотная игра, полная импотенция в атаке. В итоге кое-как с двумя голами вышли из группы. Сегодня отскочили откровенно, дважды уступали ивуарийцам, сравняли в компенсированное время только за счёт детской ошибки соперника в обороне.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
4
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
5
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
7
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
Все новости
Все новости
Мостовой: «Жалко, что сейчас не нахожусь в Испании»
2024.08.09 23:50
1
Полузащитник «Барселоны» признан лучшим игроком Олимпиады-2024
2024.08.09 22:51
ФотоГенич отреагировал на победу Испании на Олимпиаде – страна ранее выиграла Евро-2024
2024.08.09 22:15
Испания выиграла Олимпиаду, победив в финале Францию – 5:3
2024.08.09 21:46
13
Мостовой сожалеет, что в России не показывают Олимпиаду
2024.08.09 19:00
2
Сборная Марокко разгромила 6:0 Египет и выиграла бронзовые медали на Олимпиаде
2024.08.08 20:03
Стали известны финалисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.06 01:00
3
Определился первый финалист Олимпийского футбольного турнира
2024.08.05 21:09
Капитан Аргентины назвал причину массовой потасовки с игроками сборной Франции
2024.08.03 10:10
6
Анри прокомментировал стычку после матча Франция – Аргентина на Олимпиаде
2024.08.03 08:57
1
ФотоМатч Франция – Аргентина на Олимпиаде завершился массовой потасовкой
2024.08.03 00:50
39
Определились все полуфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.08.03 00:12
15
Реакция Гризманна на медаль россиянки на Олимпиаде-2024
2024.08.01 00:12
12
Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира
2024.07.31 00:22
6
Олимпиада-2024. Франция и США вышли в 1/4 финала после разгромных побед
2024.07.30 22:10
Олимпиада-2024. Украина вылетела, уступив Аргентине; Марокко пробился в 1/4 финала
2024.07.30 20:08
Олимпиада-2024. Испания проиграла Египту, но прошла дальше; Узбекистан вылетел
2024.07.30 18:42
ФотоВан дер Сар посетил матч российской теннисистки на Олимпиаде
2024.07.29 10:39
1
Губерниев считает, что одну из идей открытия Олимпиады-2024 заимствовали у Москвы
2024.07.28 14:42
Маск назвал открытие Олимпиады-2024 оскорбительным для христиан
2024.07.28 12:34
3
Глава Ла Лиги назвал открытие Олимпиады позором и оскорблением христиан
2024.07.28 11:15
27
«Ничего святого, лучше «Голубой огонек» посмотреть»: Олег Иванов – об открытии Олимпиады
2024.07.28 00:05
16
Олимпиада-2024. Капитан «Динамо» принес Парагваю победу над Израилем (4:2)
2024.07.27 22:47
1
Олимпиада-2024. Украина в меньшинстве вырвала победу над Марокко (2:1)
2024.07.27 20:54
9
В Госдуме назвали провалом Церемонию открытия Олимпиады в Париже
2024.07.27 16:00
22
Экс-тренера ЦСКА ограбили на Олимпиаде на 500 тысяч евро
2024.07.26 17:30
8
Названа сумма похищенного у игрока олимпийской сборной Аргентины
2024.07.26 11:23
2
Аргентина пожаловалась в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде
2024.07.25 12:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+