Олимпиада. Испания разгромила Кот-д'Ивуар, забив три мяча в дополнительное время

Сборная Испании обыграла Кот-д'Ивуар (5:2) в 1/4 финала Олимпиады-2020 в Токио.

Испания уступала со счетом 1:2 до 93-й минуты, но смогла перевести игру в дополнительное время благодаря голу вышедшего на замену Рафаэля Мира. Он забил первым касанием.

В дополнительное время победу испанцам с пенальти принес Микель Оярсабаль. Мир забил еще два гола в концовке.

Испания вышла в полуфинал Олимпиады, где встретится с победителем матча Япония – Новая Зеландия.

Олимпиада. 1/4 финала

Испания – Кот-д'Ивуар – 5:2 (1:1, 2:2)

Голы: 0:1 – Байи, 10; 1:1 – Ольмо, 30; 1:2 – Градель, 90+1; 2:2 – Мир, 90+3; 3:2 – Оярсабаль (с пенальти), 98; 4:2 – Мир, 117; 5:2 – Мир, 120+1

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