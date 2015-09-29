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    Олимпиада. Испания разгромила Кот-д'Ивуар, забив три мяча в дополнительное время

    Сборная Испании обыграла Кот-д'Ивуар (5:2) в 1/4 финала Олимпиады-2020 в Токио.

    Испания уступала со счетом 1:2 до 93-й минуты, но смогла перевести игру в дополнительное время благодаря голу вышедшего на замену Рафаэля Мира. Он забил первым касанием.

    В дополнительное время победу испанцам с пенальти принес Микель Оярсабаль. Мир забил еще два гола в концовке.

    Испания вышла в полуфинал Олимпиады, где встретится с победителем матча ЯпонияНовая Зеландия.

    Олимпиада. 1/4 финала

    Испания – Кот-д'Ивуар – 5:2 (1:1, 2:2)

    Голы: 0:1 – Байи, 10; 1:1 – Ольмо, 30; 1:2 – Градель, 90+1; 2:2 – Мир, 90+3; 3:2 – Оярсабаль (с пенальти), 98; 4:2 – Мир, 117; 5:2 – Мир, 120+1

    Календарь Олимпиады-2020

    Результаты Олимпиады-2020

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1889

      Play 3 часа назад

      Очень слабое поколение у Испании растёт, после успехов рубежа нулевых и десятых, просто кошмар. Ещё на Евро об этом говорил, нет лидера, нет забивного форварда, в полузащите миллион пасов, но по-настоящему острую передачу никто сделать не может. На Олимпиаду поехал мощный по именам состав, половина той сборной, что была на Евро, ожидал от них многого, в итоге то же самое, беззубая тягомотная игра, полная импотенция в атаке. В итоге кое-как с двумя голами вышли из группы. Сегодня отскочили откровенно, дважды уступали ивуарийцам, сравняли в компенсированное время только за счёт детской ошибки соперника в обороне.

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