Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Олимпиада
Испания (мол) - Кот-д'Ивуар (мол.)
Испания (мол) - Кот-д'Ивуар (мол.): обзор матча 31 июля 2021
Испания (мол)
31.07.2021, суббота, 11:00
Олимпиада, 1/4 финала
5 : 2
Завершен
Кот-д'Ивуар (мол.)
30'
Д. Ольмо
90+3'
Р. Мир
98'
М. Оярсабаль (П)
117'
Р. Мир
120+1'
Р. Мир
10'
Э. Байи
90+1'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания (мол) - Кот-д'Ивуар (мол.)
ГОЛ! 5:2!
Р. Мир
Пас отдал
М. Оярсабаль
120'
+1
ГОЛ! 4:2!
Р. Мир
Пас отдал
Д. Ольмо
117'
Желтая карточка
К. Солер
114'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
Х. Миранда
106'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
М. Субименди
106'
Замена
К. Солер
️️️️
Педри
102'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Оярсабаль
98'
ГОЛ! 2:2!
Р. Мир
90'
+3
Замена
Р. Мир
️️️️
М. Мерино
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Градель
Желтая карточка
Э. Гарсия
77'
74'
Желтая карточка
К. Ив Дабила
Желтая карточка
Д. Ольмо
70'
Замена
Б. Хиль
️️️️
М. Асенсио
67'
62'
Замена
А. Диалло
️️️️
Ш. Тимит
ГОЛ! 1:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
Х. Миранда
30'
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Байи
Пас отдал
М. Градель
Замена
Х. Вальехо
️️️️
О. Мингеса
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания (мол)
23
Унаи Симон
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
20
Педри
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Кот-д'Ивуар (мол.)
21
Эрик Байи
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
0
Шейк Тимит
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
0
Куадио Ив Дабила
ЦФ
0
Эбуэ Куасси
ЦФ
20
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Юссуф Дао
ЦФ
Главный тренер
Суалихо Айдара
Испания (мол)
0
Альваро Фернандес
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
0
Хон Монкайола
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
0
Рафаэль Мир
ЦФ
Кот-д'Ивуар (мол.)
0
Silas Gnaka
ЦЗ
17
Зие Уаттара
ПЗ
15
Амад Диалло
ПВ
4-3-3
23
Симон
12
Миранда
4
Гарсия
4
Торрес
14
Мингеса
20
Педри
6
Мерино
18
Субименди
21
Оярсабаль
10
Ольмо
10
Асенсио
2-3-4
5
Синго
21
Байи
0
Тимит
8
Кессье
15
Градель
9
Дао
20
Куаме
0
Куасси
0
Дабила
12
Миранда
22
Кукурелья
22
Кукурелья
12
Миранда
14
Мингеса
15
Вальехо
15
Вальехо
14
Мингеса
18
Субименди
0
Монкайола
0
Монкайола
18
Субименди
20
Педри
8
Солер
8
Солер
20
Педри
10
Асенсио
22
Хиль
22
Хиль
10
Асенсио
6
Мерино
0
Мир
0
Мир
6
Мерино
0
Тимит
15
Диалло
15
Диалло
0
Тимит
Остались в запасе
Испания (мол)
Кот-д'Ивуар (мол.)
0
Альваро Фернандес
ВР
0
Silas Gnaka
ЦЗ
17
Зие Уаттара
ПЗ
Главный тренер
Суалихо Айдара
Остались в запасе
0
Альваро Фернандес
ВР
Остались в запасе
0
Silas Gnaka
ЦЗ
17
Зие Уаттара
ПЗ
Главный тренер
Суалихо Айдара
Статистика матча Испания (мол) - Кот-д'Ивуар (мол.)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Испания (мол)
5 : 2
31.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Германия (мол)
1 : 1
28.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Бразилия (мол.)
0 : 0
25.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Кот-д'Ивуар (мол.)
2 : 1
22.07.2021
Саудовская Аравия (мол.)
Новости команд
Все
Испания (мол)
Кот-д'Ивуар (мол.)
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
У Рауля появился новый вариант продолжения тренерской карьеры
2025.06.23 14:56
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Испания выиграла Олимпиаду, победив в финале Францию – 5:3
2024.08.09 21:46
13
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
У Рауля появился новый вариант продолжения тренерской карьеры
2025.06.23 14:56
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Испания выиграла Олимпиаду, победив в финале Францию – 5:3
2024.08.09 21:46
13
Олимпиада. Испания разгромила Кот-д'Ивуар, забив три мяча в дополнительное время
2021.07.31 13:38
1
Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
6
Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф
2021.07.28 13:23
7
Олимпиада. Бразилия сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром в матче с 2 удалениями, Малком вышел на 74-й минуте
2021.07.25 13:29
Малком и Фукс – в запасе Бразилии на матч с Кот-д‘Ивуаром
2021.07.25 10:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+