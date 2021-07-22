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Расписание матчей
Олимпиада
Кот-д'Ивуар (мол.) - Саудовская Аравия (мол.)
Кот-д'Ивуар (мол.) - Саудовская Аравия (мол.): обзор матча 22 июля 2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
22.07.2021, четверг, 11:30
Олимпиада, группа D, 1 тур
2 : 1
Завершен
Саудовская Аравия (мол.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кот-д'Ивуар (мол.) - Саудовская Аравия (мол.)
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Испания (мол)
5 : 2
31.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Германия (мол)
1 : 1
28.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Бразилия (мол.)
0 : 0
25.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Кот-д'Ивуар (мол.)
2 : 1
22.07.2021
Саудовская Аравия (мол.)
Саудовская Аравия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
2 : 0
14.10.2025
Южная Корея (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
3 : 1
22.07.2025
Саудовская Аравия (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 3
28.07.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Саудовская Аравия (мол.)
2 : 3
25.07.2021
Германия (мол)
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Кот-д'Ивуар (мол.)
Саудовская Аравия (мол.)
Молодежная сборная России проиграла Саудовской Аравии, несмотря на быстрый гол
2025.09.05 19:19
Опубликован состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи
2025.08.25 22:34
Олимпиада. Испания разгромила Кот-д'Ивуар, забив три мяча в дополнительное время
2021.07.31 13:38
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Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
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Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф
2021.07.28 13:23
7
Олимпиада. Испания разгромила Кот-д'Ивуар, забив три мяча в дополнительное время
2021.07.31 13:38
1
Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
6
Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф
2021.07.28 13:23
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Олимпиада. Бразилия сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром в матче с 2 удалениями, Малком вышел на 74-й минуте
2021.07.25 13:29
Малком и Фукс – в запасе Бразилии на матч с Кот-д‘Ивуаром
2021.07.25 10:58
Молодежная сборная России проиграла Саудовской Аравии, несмотря на быстрый гол
2025.09.05 19:19
Опубликован состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи
2025.08.25 22:34
Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф
2021.07.28 13:23
7
Малком и Фукс – в запасе Бразилии на матч с Саудовской Аравией
2021.07.28 10:01
5
Олимпиада. Германия в меньшинстве победила Саудовскую Аравию
2021.07.25 16:32
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