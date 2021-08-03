Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Олимпиада
Мексика (мол) - Бразилия (мол.)
Мексика (мол) - Бразилия (мол.): обзор матча 03 августа 2021
Мексика (мол)
03.08.2021, вторник, 11:00
Олимпиада, 1/2 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Бразилия (мол.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мексика (мол) - Бразилия (мол.)
ГОЛ!
Рейньер
1:4
ГОЛ!
Б. Гимарайнс
1:3
ГОЛ!
Г. Мартинелли
1:2
ГОЛ!
Д. Алвес
1:1
ГОЛ!
К. Родригес
1:0
Пенальти не реализован!
Й. Васкес
Пенальти не реализован!
Э. Агирре
Желтая карточка
Л. Ромо
115'
115'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Д. Луис
108'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
Э. Агирре
️️️️
Х. Мартин
98'
Замена
А. Мора
️️️️
Х. Ангуло
98'
91'
Замена
Малком
️️️️
Антони
Замена
Р. Альварадо
️️️️
А. Вега
90'
+2
Замена
Х. Ангуло
️️️️
С. Кордова
78'
Желтая карточка
В. Лоронья
76'
76'
Желтая карточка
Рейньер
Желтая карточка
Д. Лайнес
74'
72'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
72'
Замена
Рейньер
️️️️
Клаудиньо
67'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Паулиньо
64'
Желтая карточка
Антони
Замена
Д. Лайнес
️️️️
У. Антуна
62'
Замена
К. Родригес
️️️️
Х. Эскивель
46'
Желтая карточка
С. Монтес
40'
37'
Желтая карточка
Д. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика (мол)
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Владимир Лоронья
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
0
Хосе Эскивель
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
15
Себастьян Кордова
АП
15
Уриэль Антуна
ПВ
20
Хенри Мартин
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
27
Хесус Ангуло
ЦФ
3
Сесар Монтес
ЦФ
Бразилия (мол.)
1
Сантос
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
0
Диего Карлос
ЦЗ
15
Нино
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
0
Паулиньо
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Клаудиньо
АП
19
Антони
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Андре Жардин
Мексика (мол)
1
Луис Малагон
ВР
0
Эрик Агирре
ЛЗ
12
Адриан Мора
ЦЗ
8
Карлос Родригес
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
25
Роберто Альварадо
ПВ
19
Хесус Ангуло
ЦФ
Бразилия (мол.)
12
Бренно
ВР
0
Рикардо Грака
ЦЗ
13
Матеузиньо
ПЗ
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
2
Габриэль Менино
ЦП
0
Рейньер
АП
0
Малком
ПВ
2-1-1-2-4
13
Очоа
6
Лоронья
5
Васкес
0
Эскивель
7
Ромо
15
Кордова
15
Антуна
20
Мартин
3
Монтес
27
Ангуло
10
Вега
4-1-1-3-1
1
Сантос
13
Алвес
0
Карлос
15
Нино
6
Арана
18
Луис
8
Гимарайнс
19
Антони
20
Клаудиньо
0
Паулиньо
9
Ришарлисон
15
Антуна
16
Лайнес
16
Лайнес
15
Антуна
20
Мартин
0
Агирре
0
Агирре
20
Мартин
27
Ангуло
12
Мора
12
Мора
27
Ангуло
0
Эскивель
8
Родригес
8
Родригес
0
Эскивель
10
Вега
25
Альварадо
25
Альварадо
10
Вега
15
Кордова
19
Ангуло
19
Ангуло
15
Кордова
18
Луис
13
Матеузиньо
13
Матеузиньо
18
Луис
20
Клаудиньо
0
Рейньер
0
Рейньер
20
Клаудиньо
0
Паулиньо
22
Мартинелли
22
Мартинелли
0
Паулиньо
19
Антони
0
Малком
0
Малком
19
Антони
Остались в запасе
Мексика (мол)
Бразилия (мол.)
1
Луис Малагон
ВР
12
Бренно
ВР
0
Рикардо Грака
ЦЗ
2
Габриэль Менино
ЦП
Главный тренер
Андре Жардин
Остались в запасе
1
Луис Малагон
ВР
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
0
Рикардо Грака
ЦЗ
2
Габриэль Менино
ЦП
Главный тренер
Андре Жардин
Статистика матча Мексика (мол) - Бразилия (мол.)
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Мексика (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Мексика (мол)
3 : 1
06.08.2021
Япония (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Южная Корея (мол.)
3 : 6
31.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 3 тур
ЮАР (мол.)
0 : 3
28.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
2 : 1
25.07.2021
Мексика (мол)
Бразилия (мол.)
Олимпиада, Финал
Бразилия (мол.)
2 : 1
07.08.2021
Испания (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Бразилия (мол.)
1 : 0
31.07.2021
Египет (мол)
Олимпиада, 3 тур
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 3
28.07.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Бразилия (мол.)
0 : 0
25.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Новости команд
Все
Мексика (мол)
Бразилия (мол.)
В ЦСКА прокомментировали решение не отпускать Алвеса в сборную Бразилии на молодежный ЧМ
2025.09.30 17:17
3
ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ
2025.09.29 13:06
1
«Зенит» может не отпустить Педро на молодежный ЧМ
2025.09.15 22:33
7
Новичок ЦСКА отреагировал на запрет клуба ехать в молодежную сборную Бразилии
2025.07.28 14:48
Защитник «Зенита» Ренан столкнулся с расизмом на молодежном ЧМ
2023.06.01 09:44
3
Олимпиада. Мексика победила Японию и стала бронзовым призером
2021.08.06 13:56
1
Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал
2021.08.03 13:45
Определены полуфинальные пары Олимпиады
2021.07.31 17:30
4
Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
6
Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира
2021.07.28 16:30
5
В ЦСКА прокомментировали решение не отпускать Алвеса в сборную Бразилии на молодежный ЧМ
2025.09.30 17:17
3
ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ
2025.09.29 13:06
1
«Зенит» может не отпустить Педро на молодежный ЧМ
2025.09.15 22:33
7
Новичок ЦСКА отреагировал на запрет клуба ехать в молодежную сборную Бразилии
2025.07.28 14:48
Защитник «Зенита» Ренан столкнулся с расизмом на молодежном ЧМ
2023.06.01 09:44
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+