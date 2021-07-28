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Расписание матчей
Олимпиада
ЮАР (мол.) - Мексика (мол)
ЮАР (мол.) - Мексика (мол): обзор матча 28 июля 2021
ЮАР (мол.)
28.07.2021, среда, 14:30
Олимпиада, группа A, 3 тур
0 : 3
Завершен
Мексика (мол)
18'
А. Вега
45'
Л. Ромо
60'
Х. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЮАР (мол.) - Мексика (мол)
Замена
Г. Моселе
️️️️
Т. Селе
83'
Замена
Н. Нгкобо
️️️️
Э. Макгопа
83'
77'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
А. Вега
77'
Замена
Х. Ангуло
️️️️
У. Антуна
Желтая карточка
Т. Селе
75'
75'
Замена
Э. Агирре
️️️️
Х. Мартин
71'
Замена
Х. Эскивель
️️️️
С. Кордова
Замена
M. Mahlangu
️️️️
Т. Мукумела
67'
66'
Красная карточка
К. Родригес
Замена
Р. Фрослер
️️️️
К. Кодисанг
61'
60'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мартин
Пас отдал
К. Родригес
Красная карточка
Р. Малепе
58'
45'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ромо
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Вега
Пас отдал
У. Антуна
Желтая карточка
K. Mohamme
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР (мол.)
17
Тендо Мукумела
ЦЗ
5
Люк Флерс
ЦЗ
17
Лютер Сингх
ЛВ
15
Репо Малепе
ОП
0
Katlego Mohamme
ЦФ
4
Тебохо Мокоена
ЦФ
0
Kamohelo Mahlatsi
ЦФ
0
Табо Селе
ЦФ
18
Кобамело Кодисанг
ЦФ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
1
Ронвен Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
Мексика (мол)
7
Луис Ромо
ЦП
8
Карлос Родригес
ЦП
15
Себастьян Кордова
АП
15
Уриэль Антуна
ПВ
27
Хесус Ангуло
ЦФ
3
Сесар Монтес
ЦФ
2
Хорхе Санчес
ЦФ
20
Хенри Мартин
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
ЮАР (мол.)
13
Рив Фрослер
ПЗ
14
Гудман Моселе
ЦП
7
Нкосингифиле Нгкобо
АП
14
Thabiso Monyane
ЦФ
0
Sibusiso Mabiliso
ЦФ
0
Mondli Mpoto
ЦФ
0
McBeth Mahlangu
ЦФ
Мексика (мол)
0
Эрик Агирре
ЛЗ
0
Хосе Эскивель
ОП
16
Диего Лайнес
ПВ
25
Роберто Альварадо
ПВ
19
Хесус Ангуло
ЦФ
2-1-1-5
17
Мукумела
5
Флерс
15
Малепе
17
Сингх
0
Селе
1
Уильямс
99
Макгопа
18
Кодисанг
0
2-2-5
7
Ромо
8
Родригес
15
Антуна
15
Кордова
27
Ангуло
10
Вега
20
Мартин
2
Санчес
3
Монтес
18
Кодисанг
13
Фрослер
13
Фрослер
18
Кодисанг
0
Селе
14
Моселе
14
Моселе
0
Селе
99
Макгопа
7
Нгкобо
7
Нгкобо
99
Макгопа
17
Мукумела
0
0
17
Мукумела
10
Вега
16
Лайнес
16
Лайнес
10
Вега
20
Мартин
0
Агирре
0
Агирре
20
Мартин
15
Кордова
0
Эскивель
0
Эскивель
15
Кордова
15
Антуна
19
Ангуло
19
Ангуло
15
Антуна
Остались в запасе
ЮАР (мол.)
Мексика (мол)
14
Thabiso Monyane
ЦФ
0
Sibusiso Mabiliso
ЦФ
0
Mondli Mpoto
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
25
Роберто Альварадо
ПВ
Остались в запасе
14
Thabiso Monyane
ЦФ
0
Sibusiso Mabiliso
ЦФ
0
Mondli Mpoto
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Альварадо
ПВ
Главный тренер
Давид Нотоане
Статистика матча ЮАР (мол.) - Мексика (мол)
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЮАР (мол.)
Олимпиада, 3 тур
ЮАР (мол.)
0 : 3
28.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 2 тур
Франция (мол)
4 : 3
25.07.2021
ЮАР (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Япония (мол)
1 : 0
22.07.2021
ЮАР (мол.)
Кубок Содружества, Финал
ЮАР (мол.)
2 : 1
25.01.2015
Финляндия (мол)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Мексика (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Мексика (мол)
3 : 1
06.08.2021
Япония (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Южная Корея (мол.)
3 : 6
31.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 3 тур
ЮАР (мол.)
0 : 3
28.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
2 : 1
25.07.2021
Мексика (мол)
Новости команд
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ЮАР (мол.)
Мексика (мол)
Олимпиада. Мексика победила Японию и стала бронзовым призером
2021.08.06 13:56
1
Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал
2021.08.03 13:45
Определены полуфинальные пары Олимпиады
2021.07.31 17:30
4
Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
6
Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира
2021.07.28 16:30
5
Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира
2021.07.28 16:30
5
Олимпиада. Франция вырвала победу над ЮАР, в матче 7 голов и 3+1 Жиньяка
2021.07.25 12:57
Олимпиада. Мексика победила Японию и стала бронзовым призером
2021.08.06 13:56
1
Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал
2021.08.03 13:45
Определены полуфинальные пары Олимпиады
2021.07.31 17:30
4
Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
6
Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира
2021.07.28 16:30
5
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