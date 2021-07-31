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Расписание матчей
Олимпиада
Южная Корея (мол.) - Мексика (мол)
Южная Корея (мол.) - Мексика (мол): обзор матча 31 июля 2021
Южная Корея (мол.)
31.07.2021, суббота, 14:00
Олимпиада, 1/4 финала
3 : 6
Завершен
Мексика (мол)
20'
Д. Ли
51'
Д. Ли
90+1'
Х. У-Джо
12'
Х. Мартин
30'
Л. Ромо
39'
С. Кордова (П)
54'
Х. Мартин
63'
С. Кордова
84'
Э. Агирре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Южная Корея (мол.) - Мексика (мол)
ГОЛ! 3:6!
Х. У-Джо
Пас отдал
T. Jeong
90'
+1
90'
Желтая карточка
Х. Ангуло
84'
ГОЛ! 2:6!
Э. Агирре
Пас отдал
Д. Лайнес
Замена
J. Kim
️️️️
Д. Парк
81'
78'
Замена
Э. Агирре
️️️️
Х. Мартин
78'
Замена
Х. Ангуло
️️️️
А. Вега
76'
Желтая карточка
Х. Санчес
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
В. Ум
73'
73'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
У. Антуна
63'
ГОЛ! 2:5!
С. Кордова
54'
ГОЛ! 2:4!
Х. Мартин
Пас отдал
С. Кордова
ГОЛ! 2:3!
Д. Ли
Пас отдал
J. Kim
51'
Желтая карточка
W. Du-Jae
49'
Замена
В. Ум
️️️️
Д. Гю Ким
46'
Замена
W. Du-Jae
️️️️
K. Yoon-Sung
46'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
K. Dong-Hyun
46'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Кордова
Желтая карточка
K. Yoon-Sung
38'
Желтая карточка
T. Jeong
34'
30'
ГОЛ! 1:2!
Л. Ромо
Пас отдал
А. Вега
ГОЛ! 1:1!
Д. Ли
Пас отдал
Д. Гю Ким
20'
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартин
Пас отдал
Л. Ромо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея (мол.)
12
Бом-Гын Сон
ВР
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
0
Tae-uk Jeong
ЦЗ
0
Jin-ya Kim
ЦП
24
Джин Гю Ким
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
14
Дон-Ген Ли
ЦФ
0
Kim Dong-Hyun
ЦФ
0
Ли Дон-Жун
ЦФ
0
Kang Yoon-Sung
ЦФ
0
Джи-Су Парк
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Мексика (мол)
0
Хосе Эскивель
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
15
Себастьян Кордова
АП
15
Уриэль Антуна
ПВ
10
Алексис Вега
ЦФ
20
Хенри Мартин
ЦФ
2
Хорхе Санчес
ЦФ
3
Сесар Монтес
ЦФ
Южная Корея (мол.)
0
Jun-su Ahn
ВР
0
Jae-uh Kim
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
29
Jung Seung-Won
ЦФ
0
Вон-сан Ум
ЦФ
5
Won Du-Jae
ЦФ
Мексика (мол)
0
Эрик Агирре
ЛЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
25
Роберто Альварадо
ПВ
19
Хесус Ангуло
ЦФ
27
Хесус Ангуло
ЦФ
2-2-5
12
Сон
22
Соль
0
0
24
Ким
0
0
Парк
0
0
Дон-Жун
14
Ли
1-1-2-4
0
Эскивель
7
Ромо
15
Антуна
15
Кордова
3
Монтес
2
Санчес
20
Мартин
10
Вега
0
Парк
0
0
0
Парк
Ум
19
Кан Ин
19
Кан Ин
Ум
0
22
Чан Хун
22
Чан Хун
0
24
Ким
0
Ум
0
Ум
24
Ким
0
5
5
0
15
Антуна
16
Лайнес
16
Лайнес
15
Антуна
20
Мартин
0
Агирре
0
Агирре
20
Мартин
10
Вега
19
Ангуло
19
Ангуло
10
Вега
Остались в запасе
Южная Корея (мол.)
Мексика (мол)
0
Jun-su Ahn
ВР
29
Jung Seung-Won
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
25
Роберто Альварадо
ПВ
27
Хесус Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
0
Jun-su Ahn
ВР
29
Jung Seung-Won
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Альварадо
ПВ
27
Хесус Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Статистика матча Южная Корея (мол.) - Мексика (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Южная Корея (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
2 : 0
14.10.2025
Южная Корея (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 2
09.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 0
05.06.2025
Австралия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Южная Корея (мол.)
3 : 6
31.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 3 тур
Южная Корея (мол.)
6 : 0
28.07.2021
Гондурас (мол.)
Мексика (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Мексика (мол)
3 : 1
06.08.2021
Япония (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Южная Корея (мол.)
3 : 6
31.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 3 тур
ЮАР (мол.)
0 : 3
28.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
2 : 1
25.07.2021
Мексика (мол)
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Мексика (мол)
Определился чемпион молодежного ЧМ
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1
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2021.08.06 13:56
1
Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал
2021.08.03 13:45
Определены полуфинальные пары Олимпиады
2021.07.31 17:30
4
Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
6
Определился чемпион молодежного ЧМ
2023.06.12 07:11
1
Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
6
Олимпиада. Мексика победила Японию и стала бронзовым призером
2021.08.06 13:56
1
Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал
2021.08.03 13:45
Определены полуфинальные пары Олимпиады
2021.07.31 17:30
4
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2021.07.28 17:32
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2021.07.28 16:30
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