Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал

Сборная Бразилии обыграла Мексику в 1/2 финала Олимпиады-2020 в Токио.

Команды выявили победителя в серии послематчевых пенальти. Мексика дважды не смогла забить с 11-метровой отметки, Бразилия реализовала все четыре попытки.

Полузащитник «Зенита» Малком вышел на замену на 91-й минуте и результативными действиями не отметился.

В финале турнира Бразилия встретится с победителем матча Япония – Испания.

Олимпиада. Плей-офф. 1/2 финала

Мексика – Бразилия – 0:0 (0:0, 0:0, 1:4 – по пенальти)

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