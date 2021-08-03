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Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал

3 августа 2021, 13:45

Сборная Бразилии обыграла Мексику в 1/2 финала Олимпиады-2020 в Токио.

Команды выявили победителя в серии послематчевых пенальти. Мексика дважды не смогла забить с 11-метровой отметки, Бразилия реализовала все четыре попытки.

Полузащитник «Зенита» Малком вышел на замену на 91-й минуте и результативными действиями не отметился.

В финале турнира Бразилия встретится с победителем матча ЯпонияИспания.

Олимпиада. Плей-офф. 1/2 финала

Мексика – Бразилия – 0:0 (0:0, 0:0, 1:4 – по пенальти)

Календарь Олимпиады-2020

Результаты Олимпиады-2020

Источник: Бомбардир.ру
Олимпиада Бразилия (мол.) Мексика (мол)
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