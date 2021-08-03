Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал

Сборная Бразилии обыграла Мексику в 1/2 финала Олимпиады-2020 в Токио.
Команды выявили победителя в серии послематчевых пенальти. Мексика дважды не смогла забить с 11-метровой отметки, Бразилия реализовала все четыре попытки.
Полузащитник «Зенита» Малком вышел на замену на 91-й минуте и результативными действиями не отметился.
В финале турнира Бразилия встретится с победителем матча Япония – Испания.
Олимпиада. Плей-офф. 1/2 финала
Мексика – Бразилия – 0:0 (0:0, 0:0, 1:4 – по пенальти)
Источник: Бомбардир.ру