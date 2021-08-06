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Расписание матчей
Олимпиада
Мексика (мол) - Япония (мол)
Мексика (мол) - Япония (мол): обзор матча 06 августа 2021
Мексика (мол)
06.08.2021, пятница, 14:00
Олимпиада, Матч за 3-е место
3 : 1
Завершен
Япония (мол)
13'
С. Кордова (П)
22'
Й. Васкес
58'
А. Вега
78'
К. Митома
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мексика (мол) - Япония (мол)
Желтая карточка
Г. Очоа
90'
+3
Замена
Э. Агирре
️️️️
Х. Мартин
86'
Замена
Х. Эскивель
️️️️
К. Родригес
86'
80'
Желтая карточка
А. Уэда
80'
Замена
К. Миеси
️️️️
В. Эндо
78'
ГОЛ! 3:1!
К. Митома
Пас отдал
Т. Кубо
Замена
Р. Альварадо
️️️️
С. Кордова
78'
Замена
F. Beltran
️️️️
А. Вега
78'
71'
Замена
К. Итакура
️️️️
А. Танака
63'
Замена
А. Уэда
️️️️
Д. Хаяси
63'
Замена
К. Митома
️️️️
Ю. Накаяма
ГОЛ! 3:0!
А. Вега
Пас отдал
С. Кордова
58'
Замена
У. Антуна
️️️️
Д. Лайнес
58'
46'
Замена
Р. Хатате
️️️️
Ю. Сома
Желтая карточка
Х. Санчес
42'
Желтая карточка
Й. Васкес
27'
ГОЛ! 2:0!
Й. Васкес
Пас отдал
С. Кордова
22'
19'
Желтая карточка
В. Эндо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Кордова
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика (мол)
13
Гильермо Очоа
ВР
3
Сесар Монтес
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
27
Хесус Ангуло
ЦЗ
7
Луис Ромо
ЦП
8
Карлос Родригес
ЦП
15
Себастьян Кордова
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
2
Хорхе Санчес
ЦФ
20
Хенри Мартин
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
Япония (мол)
23
Косеи Тани
ВР
22
Мая Йошида
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Юки Сома
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Ао Танака
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
19
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Мексика (мол)
0
Себастьян Хурадо
ВР
0
Эрик Агирре
ЛЗ
6
Владимир Лоронья
ПЗ
0
Хосе Эскивель
ОП
20
Fernando Beltran
ЦП
25
Роберто Альварадо
ПВ
15
Уриэль Антуна
ПВ
Япония (мол)
12
Кейсуке Осако
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
7
Каору Митома
ЛВ
19
Рео Хатате
ЦП
11
Кодзи Миеси
ЦП
11
Дайзен Маэда
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
3-2-2-3
13
Очоа
3
Монтес
5
Васкес
27
Ангуло
7
Ромо
8
Родригес
15
Кордова
16
Лайнес
10
Вега
20
Мартин
2
Санчес
4-1-1-3-1
23
Тани
19
Сакаи
22
Йошида
16
Накаяма
15
Томиясу
6
Эндо
17
Танака
20
Кубо
10
Доан
7
Сома
19
Хаяси
20
Мартин
0
Агирре
0
Агирре
20
Мартин
8
Родригес
0
Эскивель
0
Эскивель
8
Родригес
10
Вега
20
20
10
Вега
15
Кордова
25
Альварадо
25
Альварадо
15
Кордова
16
Лайнес
15
Антуна
15
Антуна
16
Лайнес
7
Сома
19
Хатате
19
Хатате
7
Сома
17
Танака
4
Итакура
4
Итакура
17
Танака
6
Эндо
11
Миеси
11
Миеси
6
Эндо
16
Накаяма
7
Митома
7
Митома
16
Накаяма
19
Хаяси
18
Уэда
18
Уэда
19
Хаяси
Остались в запасе
Мексика (мол)
Япония (мол)
0
Себастьян Хурадо
ВР
6
Владимир Лоронья
ПЗ
12
Кейсуке Осако
ВР
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
0
Себастьян Хурадо
ВР
6
Владимир Лоронья
ПЗ
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ВР
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Мексика (мол) - Япония (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мексика (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Мексика (мол)
3 : 1
06.08.2021
Япония (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Южная Корея (мол.)
3 : 6
31.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 3 тур
ЮАР (мол.)
0 : 3
28.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
2 : 1
25.07.2021
Мексика (мол)
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 3
02.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
Мали (мол)
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