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    Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира

    Сборная Франции уступила Японии (0:4) в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2020 в Токио.

    Французы заняли третье место в группе А и не вышли в плей-офф. Сборная Японии стала первой, набрав девять очков из девяти возможных.

    Со второго места в плей-офф вышла сборная Мексики, разгромившая ЮАР – 3:0.

    Олимпиада. Группа А. 3-й тур

    Франция – Япония – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кубо, 27; 0:2 – Сакаи, 34; 0:3 – Миеси, 70; 0:4 – Маэда, 90+1.

    Удаления: Коло-Муани, 74 – нет.

    ЮАР – Мексика – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Вега, 18; 0:2 – Ромо, 45; 0:3 – Мартин, 60.

    Удаления: Малепе, 58 – Родригес, 66.

    Календарь Олимпиады-2020

    Результаты Олимпиады-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3934

      rash1959 1 минуту назад

      Похоже эта лямпиада никому не нужна, только путинские -ополизы беснуются от медалек. К зиме половину отберут, когда допинг проверят.

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      Рейтинг: +8514

      житель СПб 47 минут назад

      Похоже, Кунц уже жалеет, что отказал сборной России.

      0
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      Рейтинг: +8514

      житель СПб 50 минут назад

      Да, веселая Олимпиада... Но трудно о чем то говорить, не видя матчи.

      0
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      Рейтинг: +506

      99-й 2 часа назад

      За японцев Миеси че вы хотите?

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      Рейтинг: +7348

      Cleaner 2 часа назад

      Германия, Франция и Аргентина едут домой. Интересный футбол на олимпиаде...

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      Рейтинг: +3254

      FENIX-SL > Cleaner 53 минуты назад

      интереснее ЧЕ где сушили игры до серии пенальти

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      Рейтинг: +7348

      Cleaner > FENIX-SL 22 минуты назад

      Посмотрим, что тут в плей-офф будет. А ЧЕ мне понравился. Команды бились до последней секунды!

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      Рейтинг: +3254

      FENIX-SL > Cleaner 20 минут назад

      учитывая что чемпион Италия..то сказать что турнир крутой нельзя
      бились команды вроде Дании..это реально круто!!
      но игры от топовых команд - фу!

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