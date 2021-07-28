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  • Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира

Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира

28 июля 2021, 16:30
5

Сборная Франции уступила Японии (0:4) в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2020 в Токио.

Французы заняли третье место в группе А и не вышли в плей-офф. Сборная Японии стала первой, набрав девять очков из девяти возможных.

Со второго места в плей-офф вышла сборная Мексики, разгромившая ЮАР – 3:0.

Олимпиада. Группа А. 3-й тур

Франция – Япония – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Кубо, 27; 0:2 – Сакаи, 34; 0:3 – Миеси, 70; 0:4 – Маэда, 90+1.

Удаления: Коло-Муани, 74 – нет.

ЮАР – Мексика – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Вега, 18; 0:2 – Ромо, 45; 0:3 – Мартин, 60.

Удаления: Малепе, 58 – Родригес, 66.

Календарь Олимпиады-2020

Результаты Олимпиады-2020

Источник: Бомбардир.ру
Олимпиада Франция (мол) Япония (мол) Мексика (мол) ЮАР (мол.)
Комментарии (5)
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99-й
1627480127
За японцев Миеси че вы хотите?
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житель СПб
1627486293
Да, веселая Олимпиада... Но трудно о чем то говорить, не видя матчи.
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житель СПб
1627486436
Похоже, Кунц уже жалеет, что отказал сборной России.
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rash1959
1627489186
Похоже эта лямпиада никому не нужна, только путинские -ополизы беснуются от медалек. К зиме половину отберут, когда допинг проверят.
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zigbert
1627496618
Для Франции это фиаско.
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