Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира

Сборная Франции уступила Японии (0:4) в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2020 в Токио.

Французы заняли третье место в группе А и не вышли в плей-офф. Сборная Японии стала первой, набрав девять очков из девяти возможных.

Со второго места в плей-офф вышла сборная Мексики, разгромившая ЮАР – 3:0.

Олимпиада. Группа А. 3-й тур

Франция – Япония – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Кубо, 27; 0:2 – Сакаи, 34; 0:3 – Миеси, 70; 0:4 – Маэда, 90+1.

Удаления: Коло-Муани, 74 – нет.

ЮАР – Мексика – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Вега, 18; 0:2 – Ромо, 45; 0:3 – Мартин, 60.

Удаления: Малепе, 58 – Родригес, 66.

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