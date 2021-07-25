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Расписание матчей
Олимпиада
Япония (мол) - Мексика (мол)
Япония (мол) - Мексика (мол): обзор матча 25 июля 2021
Япония (мол)
25.07.2021, воскресенье, 14:00
Олимпиада, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Мексика (мол)
6'
Т. Кубо
11'
Р. Доан (П)
85'
Р. Альварадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Япония (мол) - Мексика (мол)
85'
ГОЛ! 2:1!
Р. Альварадо
Замена
А. Уэда
️️️️
Д. Хаяси
79'
Замена
К. Митома
️️️️
Р. Доан
79'
67'
Замена
Р. Альварадо
️️️️
А. Вега
66'
Замена
У. Антуна
️️️️
Д. Лайнес
Замена
Д. Маэда
️️️️
Ю. Сома
65'
57'
Замена
Х. Эскивель
️️️️
К. Родригес
Желтая карточка
А. Танака
48'
Желтая карточка
Х. Сакаи
47'
29'
Желтая карточка
Х. Санчес
25'
Желтая карточка
К. Родригес
11'
Желтая карточка
С. Монтес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Доан
11'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кубо
Пас отдал
Р. Доан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония (мол)
23
Косеи Тани
ВР
16
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Юки Сома
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Ао Танака
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
10
Рицу Доан
ПВ
19
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Мексика (мол)
8
Карлос Родригес
ЦП
7
Луис Ромо
ЦП
15
Себастьян Кордова
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
2
Хорхе Санчес
ЦФ
3
Сесар Монтес
ЦФ
10
Алексис Вега
ЦФ
20
Хенри Мартин
ЦФ
Япония (мол)
7
Каору Митома
ЦП
11
Кодзи Миеси
ЦП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
19
Рео Хатате
ЦФ
16
Даики Хасиока
ЦФ
12
Кейсуке Осако
ЦФ
Мексика (мол)
0
Эрик Агирре
ЛЗ
0
Хосе Эскивель
ОП
25
Роберто Альварадо
ПВ
15
Уриэль Антуна
ПВ
27
Хесус Ангуло
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Тани
16
Накаяма
4
Итакура
22
Йошида
19
Сакаи
6
Эндо
17
Танака
7
Сома
20
Кубо
10
Доан
19
Хаяси
2-2-4
8
Родригес
7
Ромо
16
Лайнес
15
Кордова
20
Мартин
10
Вега
3
Монтес
2
Санчес
10
Доан
7
Митома
7
Митома
10
Доан
19
Хаяси
18
Уэда
18
Уэда
19
Хаяси
7
Сома
11
Маэда
11
Маэда
7
Сома
8
Родригес
0
Эскивель
0
Эскивель
8
Родригес
10
Вега
25
Альварадо
25
Альварадо
10
Вега
16
Лайнес
15
Антуна
15
Антуна
16
Лайнес
Остались в запасе
Япония (мол)
Мексика (мол)
11
Кодзи Миеси
ЦП
19
Рео Хатате
ЦФ
16
Даики Хасиока
ЦФ
12
Кейсуке Осако
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
0
Эрик Агирре
ЛЗ
27
Хесус Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
11
Кодзи Миеси
ЦП
19
Рео Хатате
ЦФ
16
Даики Хасиока
ЦФ
12
Кейсуке Осако
ЦФ
Остались в запасе
0
Эрик Агирре
ЛЗ
27
Хесус Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Япония (мол) - Мексика (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 3
02.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
Мали (мол)
Мексика (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Мексика (мол)
3 : 1
06.08.2021
Япония (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Южная Корея (мол.)
3 : 6
31.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 3 тур
ЮАР (мол.)
0 : 3
28.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
2 : 1
25.07.2021
Мексика (мол)
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