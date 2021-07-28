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Расписание матчей
Олимпиада
Южная Корея (мол.) - Гондурас (мол.)
Южная Корея (мол.) - Гондурас (мол.): обзор матча 28 июля 2021
Южная Корея (мол.)
28.07.2021, среда, 11:30
Олимпиада, группа B, 3 тур
6 : 0
Завершен
Гондурас (мол.)
12'
Х. У-Джо (П)
19'
W. Du-Jae (П)
45+5'
Х. У-Джо
52'
Х. У-Джо (П)
64'
J. Kim
82'
Л. Кан Ин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Южная Корея (мол.) - Гондурас (мол.)
ГОЛ! 6:0!
Л. Кан Ин
Пас отдал
K. Dong-Hyun
82'
Замена
Д. Ли
️️️️
К. Чан Хун
73'
Замена
K. Dong-Hyun
️️️️
W. Du-Jae
72'
70'
Замена
J. Álvarez
️️️️
Э. Родригес
Желтая карточка
Л. Кан Ин
65'
ГОЛ! 5:0!
J. Kim
Пас отдал
Е. Соль
64'
Замена
J. Kim
️️️️
K. Yoon-Sung
57'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Х. У-Джо
57'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Х. У-Джо
52'
51'
Желтая карточка
C. Melendez
Замена
В. Ум
️️️️
Л. Дон-Жун
48'
46'
Замена
Р. Ривас
️️️️
A. Lopez
ГОЛ! 3:0!
Х. У-Джо
45'
+5
43'
Замена
C. Melendez
️️️️
Л. Пальма
39'
Красная карточка
C. Melendez
26'
Желтая карточка
J. Núñez
ГОЛ с пенальти! 2:0!
W. Du-Jae
19'
17'
Желтая карточка
C. Melendez
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. У-Джо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея (мол.)
12
Бом-Гын Сон
ВР
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
0
Tae-uk Jeong
ЦЗ
24
Джин Гю Ким
ЦП
0
Jin-ya Kim
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
5
Won Du-Jae
ЦФ
0
Джи-Су Парк
ЦФ
0
Kang Yoon-Sung
ЦФ
0
Ли Дон-Жун
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Гондурас (мол.)
15
C. Melendez
ЦФ
0
Douglas Martinez
ЦФ
16
Эдвин Родригес
ЦФ
14
Jose Reyes
ЦФ
19
A. Lopez
ЦФ
10
Луис Пальма
ЦФ
0
Elvin Oliva Casildo
ЦФ
0
Jonathan Núñez
ЦФ
2
Денил Мальдонадо
ЦФ
12
Alex Güity
ЦФ
13
Wesly Decas
ЦФ
Главный тренер
Мигель Фалеро
Южная Корея (мол.)
0
Jun-su Ahn
ВР
0
Jae-uh Kim
ЦЗ
0
You-Hyeon Lee
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
0
Вон-сан Ум
ЦФ
0
Kim Dong-Hyun
ЦФ
14
Дон-Ген Ли
ЦФ
Гондурас (мол.)
6
Cristoper Melendez
ЦФ
7
Ригоберто Ривас
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
17
Jorge Álvarez
ЦФ
0
Michael Perello
ЦФ
2-2-1-5
12
Сон
22
Соль
0
24
Ким
0
22
Чан Хун
0
Парк
16
У-Джо
0
Дон-Жун
0
5
5
0
13
12
2
Мальдонадо
0
0
0
0
0
16
У-Джо
19
Кан Ин
19
Кан Ин
16
У-Джо
0
Дон-Жун
0
Ум
0
Ум
0
Дон-Жун
5
0
0
5
22
Чан Хун
14
Ли
14
Ли
22
Чан Хун
10
Пальма
6
6
10
Пальма
19
7
Ривас
7
Ривас
19
16
Родригес
17
17
16
Родригес
Остались в запасе
Южная Корея (мол.)
Гондурас (мол.)
0
Jun-su Ahn
ВР
0
You-Hyeon Lee
ЦЗ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
9
J. Benguche
ЦФ
0
Michael Perello
ЦФ
Главный тренер
Мигель Фалеро
Остались в запасе
0
Jun-su Ahn
ВР
0
You-Hyeon Lee
ЦЗ
Остались в запасе
9
J. Benguche
ЦФ
0
Michael Perello
ЦФ
Главный тренер
Ким Хак-Бум
Главный тренер
Мигель Фалеро
Статистика матча Южная Корея (мол.) - Гондурас (мол.)
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Южная Корея (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
2 : 0
14.10.2025
Южная Корея (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 2
09.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 0
05.06.2025
Австралия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Южная Корея (мол.)
3 : 6
31.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 3 тур
Южная Корея (мол.)
6 : 0
28.07.2021
Гондурас (мол.)
Гондурас (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Южная Корея (мол.)
6 : 0
28.07.2021
Гондурас (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Новая Зеландия (мол)
2 : 3
25.07.2021
Гондурас (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Гондурас (мол.)
0 : 1
22.07.2021
Румыния (мол)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Гондурас (мол.)
1 : 5
07.06.2015
Германия (до 21)
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Гондурас (мол.)
0 : 3
04.06.2015
Фиджи (до 20)
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