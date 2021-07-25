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Расписание матчей
Олимпиада
Новая Зеландия (мол) - Гондурас (мол.)
Новая Зеландия (мол) - Гондурас (мол.): обзор матча 25 июля 2021
Новая Зеландия (мол)
25.07.2021, воскресенье, 11:00
Олимпиада, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Гондурас (мол.)
10'
Л. Кэкачей
49'
К. Вуд
45+1'
Л. Пальма
87'
Р. Ривас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новая Зеландия (мол) - Гондурас (мол.)
87'
ГОЛ! 2:2!
Р. Ривас
Пас отдал
A. Lopez
Желтая карточка
М. Стаменич
86'
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
Э. Джаст
86'
Желтая карточка
Б. Уэйн
75'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
К. Маккоуэтт
65'
Замена
М. Стаменич
️️️️
К. Льюис
64'
63'
Замена
Р. Ривас
️️️️
J. Álvarez
62'
Замена
️️️️
Д. Мальдонадо
62'
Замена
E. Oliva Casildo
️️️️
C. Melendez
ГОЛ! 2:1!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Джаст
49'
46'
Замена
A. Lopez
️️️️
J. Benguche
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. Пальма
Пас отдал
J. Reyes
36'
Желтая карточка
W. Decas
ГОЛ! 1:0!
Л. Кэкачей
10'
Замена
G. Stanger
️️️️
У. Рид
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новая Зеландия (мол)
22
Майкл Вауд
ВР
2
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Dane Ingham
ЦЗ
2
Джанни Стенснесс
ЦП
75
Нандо Пиджнакер
ЦФ
6
Джо Белл
ЦФ
23
Клейтон Льюис
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
11
Элайджа Джаст
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
20
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Гондурас (мол.)
2
Денил Мальдонадо
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
0
Douglas Martinez
ЦФ
14
Jose Reyes
ЦФ
17
Jorge Álvarez
ЦФ
16
Эдвин Родригес
ЦФ
10
Луис Пальма
ЦФ
13
Wesly Decas
ЦФ
0
José García
ЦФ
12
Alex Güity
ЦФ
Главный тренер
Мигель Фалеро
Новая Зеландия (мол)
0
Jamie Searle
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
16
George Stanger
ЦФ
25
Джо Чампнесс
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
8
Марко Стаменич
ЦФ
24
Каллан Эллиот
ЦФ
Гондурас (мол.)
0
Michael Perello
ЦФ
0
Jonathan Núñez
ЦФ
0
Elvin Oliva Casildo
ЦФ
19
A. Lopez
ЦФ
7
Ригоберто Ривас
ЦФ
6
Cristoper Melendez
ЦФ
2-1-5
22
Вауд
2
Рид
17
2
Стенснесс
13
Кэкачей
20
Маккоуэтт
9
Вуд
11
Джаст
23
Льюис
5
16
Родригес
12
0
13
10
Пальма
2
Рид
16
16
2
Рид
11
Джаст
25
Чампнесс
25
Чампнесс
11
Джаст
20
Маккоуэтт
18
Уэйн
18
Уэйн
20
Маккоуэтт
23
Льюис
8
Стаменич
8
Стаменич
23
Льюис
0
0
9
19
19
9
17
7
Ривас
7
Ривас
17
6
6
Остались в запасе
Новая Зеландия (мол)
Гондурас (мол.)
0
Jamie Searle
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
0
Michael Perello
ЦФ
0
Jonathan Núñez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Фалеро
Остались в запасе
0
Jamie Searle
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ЦФ
Остались в запасе
0
Michael Perello
ЦФ
0
Jonathan Núñez
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Главный тренер
Мигель Фалеро
Статистика матча Новая Зеландия (мол) - Гондурас (мол.)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 3 тур
Новая Зеландия (мол)
0 : 3
30.07.2024
Франция (мол)
Олимпиада, 2 тур
Новая Зеландия (мол)
1 : 4
27.07.2024
США (мол)
Олимпиада, 1 тур
Гвинея (мол)
1 : 2
24.07.2024
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 0
31.07.2021
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 3 тур
Румыния (мол)
0 : 0
28.07.2021
Новая Зеландия (мол)
Гондурас (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Южная Корея (мол.)
6 : 0
28.07.2021
Гондурас (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Новая Зеландия (мол)
2 : 3
25.07.2021
Гондурас (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Гондурас (мол.)
0 : 1
22.07.2021
Румыния (мол)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Гондурас (мол.)
1 : 5
07.06.2015
Германия (до 21)
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Гондурас (мол.)
0 : 3
04.06.2015
Фиджи (до 20)
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