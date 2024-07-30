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Расписание матчей
Олимпиада
Новая Зеландия (мол) - Франция (мол)
Новая Зеландия (мол) - Франция (мол): обзор матча 30 июля 2024
Новая Зеландия (мол)
30.07.2024, вторник, 20:00
Олимпиада, группа A, 3 тур
0 : 3
Завершен
Франция (мол)
19'
Ж. Матета
71'
Д. Дуэ
74'
А. Калимуэндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Новая Зеландия (мол) - Франция (мол)
Замена
L. Gillion
️️️️
С. Сингх
90'
+1
Замена
F. Conchie
️️️️
Б. Уэйн
86'
Замена
J. Herdman
️️️️
Ф. Сурман
78'
Замена
M. Sheridan
️️️️
С. Саттон
78'
78'
Замена
Л. Баде
️️️️
К. Люкеба
78'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Дуэ
74'
ГОЛ! 0:3!
А. Калимуэндо
71'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дуэ
65'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
Ж. Матета
65'
Замена
М. Олисе
️️️️
Р. Шерки
Желтая карточка
L. Kelly-Heald
63'
Замена
Л. Бейлис
️️️️
O. van Hattum
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новая Зеландия (мол)
1
Алекс Полсен
ВР
4
Тайлер Биндон
ЦЗ
76
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
3
Сэм Саттон
ЦЗ
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
5
Финн Сурман
ЦЗ
6
Джо Белл
ОП
10
Мэттью Гарбетт
(К)
ЦП
10
Сарпит Сингх
ЦП
0
Oskar van Hattum
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Франция (мол)
0
Obed Nkambadio
ВР
0
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Кастелло Люкеба
ЦЗ
0
Крислен Матсима
ЦЗ
0
Йоанн Лепенан
ОП
0
Сунгуту Магасса
ЦП
13
Анди Диуф
ЦП
20
Дезире Дуэ
АП
7
Райан Шерки
АП
22
Жан-Филипп Матета
(К)
ЦФ
0
Арно Калимуэндо
ЦФ
Новая Зеландия (мол)
22
Kees Sims
ВР
0
Jay Herdman
ЦП
18
Matt Sheridan
ЦП
0
Fin Conchie
ЦП
25
Лахлан Бейлис
ЦФ
21
Джесси Рэндалл
ЦФ
0
Liam Gillion
ЦФ
Франция (мол)
1
Гийом Ресте
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
0
Жорис Шотар
ОП
18
Магнес Аклиуш
АП
11
Майкл Олисе
ПВ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
3-3-2-2
1
Полсен
3
Саттон
4
Боксолл
5
Сурман
76
6
Белл
4
Биндон
10
Гарбетт
10
Сингх
18
Уэйн
0
3-1-2-2-2
0
5
Люкеба
0
Матсима
0
Локо
0
Лепенан
0
Магасса
13
Диуф
20
Дуэ
7
Шерки
0
Калимуэндо
22
Матета
5
Сурман
0
0
5
Сурман
3
Саттон
18
18
3
Саттон
18
Уэйн
0
0
18
Уэйн
0
25
Бейлис
25
Бейлис
0
10
Сингх
0
0
10
Сингх
5
Люкеба
4
Баде
4
Баде
5
Люкеба
20
Дуэ
0
Шотар
0
Шотар
20
Дуэ
22
Матета
18
Аклиуш
18
Аклиуш
22
Матета
7
Шерки
11
Олисе
11
Олисе
7
Шерки
Остались в запасе
Новая Зеландия (мол)
Франция (мол)
22
Kees Sims
ВР
21
Джесси Рэндалл
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
1
Гийом Ресте
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
22
Kees Sims
ВР
21
Джесси Рэндалл
ЦФ
Остались в запасе
1
Гийом Ресте
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
0
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Статистика матча Новая Зеландия (мол) - Франция (мол)
1
Всего ударов по воротам
9
34
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
14
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
313
622
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
4
16
Удары из пределов штрафной
4
22
Удары из-за пределов штрафной
5
12
Матчи команд
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 3 тур
Новая Зеландия (мол)
0 : 3
30.07.2024
Франция (мол)
Олимпиада, 2 тур
Новая Зеландия (мол)
1 : 4
27.07.2024
США (мол)
Олимпиада, 1 тур
Гвинея (мол)
1 : 2
24.07.2024
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 0
31.07.2021
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 3 тур
Румыния (мол)
0 : 0
28.07.2021
Новая Зеландия (мол)
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Франция (мол)
4 : 1
17.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Франция (мол)
3 : 2
14.06.2025
Грузия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Katia García, Mexico
Стадион:
Велодром
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