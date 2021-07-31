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Расписание матчей
Олимпиада
Япония (мол) - Новая Зеландия (мол)
Япония (мол) - Новая Зеландия (мол): обзор матча 31 июля 2021
Япония (мол)
31.07.2021, суббота, 12:00
Олимпиада, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Новая Зеландия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Япония (мол) - Новая Зеландия (мол)
ГОЛ!
М. Йошида
4:2
ГОЛ!
К. Маккоуэтт
3:2
ГОЛ!
Ю. Накаяма
3:1
Пенальти не реализован!
К. Льюис
ГОЛ!
К. Итакура
2:1
Пенальти не реализован!
Л. Кэкачей
ГОЛ!
А. Уэда
1:1
ГОЛ!
К. Вуд
0:1
Желтая карточка
К. Миеси
114'
Замена
К. Миеси
️️️️
Р. Доан
106'
Замена
К. Итакура
️️️️
А. Танака
91'
Замена
К. Митома
️️️️
Р. Хатате
91'
Желтая карточка
Т. Томиясу
89'
84'
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
Б. Уэйн
79'
Замена
D. Ingham
️️️️
К. Эллиот
71'
Желтая карточка
Л. Кэкачей
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
Ю. Сома
69'
Замена
А. Уэда
️️️️
Д. Хаяси
69'
55'
Желтая карточка
Д. Стенснесс
51'
Замена
К. Маккоуэтт
️️️️
У. Рид
19'
Желтая карточка
Д. Белл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония (мол)
23
Косеи Тани
ВР
22
Мая Йошида
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Юки Сома
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
17
Ао Танака
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
10
Рицу Доан
ПВ
16
Даики Хасиока
ЦФ
19
Даичи Хаяси
ЦФ
19
Рео Хатате
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Новая Зеландия (мол)
22
Майкл Вауд
ВР
2
Уинстон Рид
ЦЗ
2
Джанни Стенснесс
ЦП
23
Клейтон Льюис
ЦФ
24
Каллан Эллиот
ЦФ
6
Джо Белл
ЦФ
75
Нандо Пиджнакер
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Япония (мол)
16
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
11
Кодзи Миеси
ЦП
7
Каору Митома
ЦП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
12
Кейсуке Осако
ЦФ
Новая Зеландия (мол)
0
Jamie Searle
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
17
Dane Ingham
ЦЗ
16
George Stanger
ЦФ
11
Элайджа Джаст
ЦФ
20
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
25
Джо Чампнесс
ЦФ
2-1-1-3-3
23
Тани
22
Йошида
15
Томиясу
6
Эндо
17
Танака
7
Сома
20
Кубо
10
Доан
19
Хатате
19
Хаяси
16
Хасиока
1-1-5
22
Вауд
2
Рид
2
Стенснесс
6
Белл
9
Вуд
18
Уэйн
13
Кэкачей
75
Пиджнакер
7
Сома
16
Накаяма
16
Накаяма
7
Сома
17
Танака
4
Итакура
4
Итакура
17
Танака
10
Доан
11
Миеси
11
Миеси
10
Доан
19
Хатате
7
Митома
7
Митома
19
Хатате
19
Хаяси
18
Уэда
18
Уэда
19
Хаяси
24
Эллиот
17
17
24
Эллиот
2
Рид
20
Маккоуэтт
20
Маккоуэтт
2
Рид
18
Уэйн
25
Чампнесс
25
Чампнесс
18
Уэйн
Остались в запасе
Япония (мол)
Новая Зеландия (мол)
11
Дайзен Маэда
ЦФ
12
Кейсуке Осако
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
0
Jamie Searle
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
16
George Stanger
ЦФ
11
Элайджа Джаст
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Остались в запасе
11
Дайзен Маэда
ЦФ
12
Кейсуке Осако
ЦФ
Остались в запасе
0
Jamie Searle
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
16
George Stanger
ЦФ
11
Элайджа Джаст
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Данни Хэй
Статистика матча Япония (мол) - Новая Зеландия (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 3
02.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
Мали (мол)
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 3 тур
Новая Зеландия (мол)
0 : 3
30.07.2024
Франция (мол)
Олимпиада, 2 тур
Новая Зеландия (мол)
1 : 4
27.07.2024
США (мол)
Олимпиада, 1 тур
Гвинея (мол)
1 : 2
24.07.2024
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 0
31.07.2021
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 3 тур
Румыния (мол)
0 : 0
28.07.2021
Новая Зеландия (мол)
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