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Расписание матчей
Олимпиада
Румыния (мол) - Новая Зеландия (мол)
Румыния (мол) - Новая Зеландия (мол): обзор матча 28 июля 2021
Румыния (мол)
28.07.2021, среда, 11:30
Олимпиада, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
Новая Зеландия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния (мол) - Новая Зеландия (мол)
89'
Желтая карточка
М. Стаменич
Замена
A. Sefer
️️️️
Э. Флореску
87'
Замена
В. Джордже
️️️️
А. Добре
79'
Замена
R. Deaconu
️️️️
A. Chindris
79'
Замена
A. Ciobanu
️️️️
М. Дулкэ
79'
Замена
G. Ganea
️️️️
A. Sîntean
59'
46'
Замена
К. Маккоуэтт
️️️️
Д. Чампнесс
46'
Замена
D. Ingham
️️️️
К. Эллиот
42'
Желтая карточка
К. Эллиот
Желтая карточка
М. Дулкэ
30'
Желтая карточка
A. Chindris
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния (мол)
2
Андрей Рацу
ПЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
6
Марко Дулкэ
ОП
16
Михай Айоани
ЦФ
0
A. Chindris
ЦФ
5
Вирджил Гицэ
ЦФ
0
Ricardo Grigore
ЦФ
20
Флорин Стефан
ЦФ
0
Эдуард Флореску
ЦФ
6
Мариуш Марин
ЦФ
0
Andrei Sîntean
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Новая Зеландия (мол)
22
Майкл Вауд
ВР
2
Джанни Стенснесс
ЦП
25
Джо Чампнесс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
8
Марко Стаменич
ЦФ
11
Элайджа Джаст
ЦФ
24
Каллан Эллиот
ЦФ
6
Джо Белл
ЦФ
75
Нандо Пиджнакер
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Румыния (мол)
0
Ronaldo Deaconu
ЦП
0
George Ganea
ЦФ
0
Валентин Джордже
ЦФ
0
Andrei Ciobanu
ЦФ
0
A. Sefer
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
0
Михай Попа
ЦФ
Новая Зеландия (мол)
0
Jamie Searle
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
17
Dane Ingham
ЦЗ
18
Бен Уэйн
ЦФ
20
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
23
Клейтон Льюис
ЦФ
16
George Stanger
ЦФ
1-1-1-5
2
Рацу
6
Дулкэ
14
Добре
20
Стефан
0
6
Марин
0
Флореску
0
1-5
22
Вауд
2
Стенснесс
11
Джаст
13
Кэкачей
75
Пиджнакер
6
Белл
24
Эллиот
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Добре
0
Джордже
0
Джордже
14
Добре
6
Дулкэ
0
0
6
Дулкэ
0
Флореску
0
0
0
Флореску
24
Эллиот
17
17
24
Эллиот
25
Чампнесс
20
Маккоуэтт
20
Маккоуэтт
25
Чампнесс
Остались в запасе
Румыния (мол)
Новая Зеландия (мол)
5
A. Pascanu
ЦФ
0
Михай Попа
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
0
Jamie Searle
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
18
Бен Уэйн
ЦФ
23
Клейтон Льюис
ЦФ
16
George Stanger
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Остались в запасе
5
A. Pascanu
ЦФ
0
Михай Попа
ЦФ
Остались в запасе
0
Jamie Searle
ВР
3
Сэм Саттон
ЦЗ
18
Бен Уэйн
ЦФ
23
Клейтон Льюис
ЦФ
16
George Stanger
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Главный тренер
Данни Хэй
Статистика матча Румыния (мол) - Новая Зеландия (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Румыния (мол)
1 : 2
17.06.2025
Словакия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия (мол)
0 : 1
04.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния (мол)
0 : 2
25.03.2025
Нидерланды (мол)
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 3 тур
Новая Зеландия (мол)
0 : 3
30.07.2024
Франция (мол)
Олимпиада, 2 тур
Новая Зеландия (мол)
1 : 4
27.07.2024
США (мол)
Олимпиада, 1 тур
Гвинея (мол)
1 : 2
24.07.2024
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 0
31.07.2021
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 3 тур
Румыния (мол)
0 : 0
28.07.2021
Новая Зеландия (мол)
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