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Расписание матчей
Олимпиада
Гондурас (мол.) - Румыния (мол)
Гондурас (мол.) - Румыния (мол): обзор матча 22 июля 2021
Гондурас (мол.)
22.07.2021, четверг, 14:00
Олимпиада, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Румыния (мол)
45+1'
E. Oliva Casildo (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гондурас (мол.) - Румыния (мол)
Замена
C. Melendez
️️️️
E. Oliva Casildo
88'
Замена
️️️️
Д. Мальдонадо
88'
83'
Желтая карточка
A. Sîntean
75'
Замена
R. Grigore
️️️️
А. Рацу
71'
Желтая карточка
М. Дулкэ
69'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
A. Ciobanu
68'
Замена
A. Sîntean
️️️️
G. Ganea
Замена
J. Reyes
️️️️
Э. Родригес
57'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Р. Ривас
57'
55'
Замена
️️️️
В. Джордже
Желтая карточка
J. Álvarez
48'
46'
Замена
Р. Бобоц
️️️️
Ф. Стефан
Замена
M. Perello
️️️️
A. Güity
46'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
E. Oliva Casildo
44'
Желтая карточка
А. Добре
Желтая карточка
E. Oliva Casildo
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гондурас (мол.)
0
Elvin Oliva Casildo
ЦФ
2
Денил Мальдонадо
ЦФ
0
José García
ЦФ
13
Wesly Decas
ЦФ
7
Ригоберто Ривас
ЦФ
19
A. Lopez
ЦФ
17
Jorge Álvarez
ЦФ
16
Эдвин Родригес
ЦФ
0
Douglas Martinez
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
12
Alex Güity
ЦФ
Главный тренер
Мигель Фалеро
Румыния (мол)
2
Андрей Рацу
ПЗ
14
Алекс Добре
ЛВ
6
Марко Дулкэ
ОП
16
Михай Айоани
ЦФ
0
George Ganea
ЦФ
0
Валентин Джордже
ЦФ
0
Andrei Ciobanu
ЦФ
6
Мариуш Марин
ЦФ
20
Флорин Стефан
ЦФ
5
Вирджил Гицэ
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Гондурас (мол.)
0
Michael Perello
ЦФ
14
Jose Reyes
ЦФ
10
Луис Пальма
ЦФ
6
Cristoper Melendez
ЦФ
0
Jonathan Núñez
ЦФ
Румыния (мол)
6
Тудор Балуцэ
ОП
0
Раду Бобоц
ЦФ
0
Ricardo Grigore
ЦФ
0
Эдуард Флореску
ЦФ
0
Andrei Sîntean
ЦФ
0
Михай Попа
ЦФ
5
16
Родригес
12
9
0
17
1-1-1-5
2
Рацу
6
Дулкэ
14
Добре
0
5
5
Гицэ
20
Стефан
6
Марин
12
0
0
12
16
Родригес
14
14
16
Родригес
7
Ривас
10
Пальма
10
Пальма
7
Ривас
0
6
6
0
0
6
Балуцэ
6
Балуцэ
0
20
Стефан
0
Бобоц
0
Бобоц
20
Стефан
2
Рацу
0
0
2
Рацу
0
0
0
0
Остались в запасе
Гондурас (мол.)
Румыния (мол)
0
Jonathan Núñez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Фалеро
0
Эдуард Флореску
ЦФ
0
Михай Попа
ЦФ
Главный тренер
Адриан Муту
Остались в запасе
0
Jonathan Núñez
ЦФ
Остались в запасе
0
Эдуард Флореску
ЦФ
0
Михай Попа
ЦФ
Главный тренер
Мигель Фалеро
Главный тренер
Адриан Муту
Статистика матча Гондурас (мол.) - Румыния (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гондурас (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Южная Корея (мол.)
6 : 0
28.07.2021
Гондурас (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Новая Зеландия (мол)
2 : 3
25.07.2021
Гондурас (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Гондурас (мол.)
0 : 1
22.07.2021
Румыния (мол)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Гондурас (мол.)
1 : 5
07.06.2015
Германия (до 21)
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Гондурас (мол.)
0 : 3
04.06.2015
Фиджи (до 20)
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Румыния (мол)
1 : 2
17.06.2025
Словакия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Италия (мол)
1 : 0
11.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия (мол)
0 : 1
04.06.2025
Румыния (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния (мол)
0 : 2
25.03.2025
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