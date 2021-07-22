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Расписание матчей
Олимпиада
Япония (мол) - ЮАР (мол.)
Япония (мол) - ЮАР (мол.): обзор матча 22 июля 2021
Япония (мол)
22.07.2021, четверг, 14:00
Олимпиада, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
ЮАР (мол.)
71'
Т. Кубо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Япония (мол) - ЮАР (мол.)
90'
+1
Замена
Н. Нгкобо
️️️️
Г. Моселе
Замена
К. Мачида
️️️️
Р. Доан
85'
79'
Замена
К. Кодисанг
️️️️
Р. Фрослер
ГОЛ! 1:0!
Т. Кубо
Пас отдал
А. Танака
71'
Замена
Ю. Сома
️️️️
К. Миеси
60'
Желтая карточка
Р. Доан
57'
Желтая карточка
В. Эндо
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония (мол)
22
Мая Йошида
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Ватару Эндо
ОП
11
Кодзи Миеси
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
10
Рицу Доан
ПВ
16
Юта Накаяма
ЦФ
4
Ко Итакура
ЦФ
17
Ао Танака
ЦФ
19
Даичи Хаяси
ЦФ
23
Косеи Тани
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
ЮАР (мол.)
17
Лютер Сингх
ЦП
1
Ронвен Уильямс
ЦФ
17
Тендо Мукумела
ЦФ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
0
Табо Селе
ЦФ
0
Sibusiso Mabiliso
ЦФ
4
Тебохо Мокоена
ЦФ
14
Гудман Моселе
ЦФ
13
Рив Фрослер
ЦФ
15
Репо Малепе
ЦФ
5
Люк Флерс
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
Япония (мол)
12
Кейсуке Осако
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
19
Рео Хатате
ЦФ
7
Юки Сома
ЦФ
16
Даики Хасиока
ЦФ
16
Коки Мачида
ЦФ
ЮАР (мол.)
0
Kamohelo Mahlatsi
ЦФ
14
Thabiso Monyane
ЦФ
18
Кобамело Кодисанг
ЦФ
7
Нкосингифиле Нгкобо
ЦФ
0
Katlego Mohamme
ЦФ
0
McBeth Mahlangu
ЦФ
0
Sifiso Mlungwana
ЦФ
0
Mondli Mpoto
ЦФ
2-1-1-2-5
22
Йошида
19
Сакаи
6
Эндо
11
Миеси
20
Кубо
10
Доан
4
Итакура
23
Тани
19
Хаяси
17
Танака
16
Накаяма
1-5
17
Сингх
4
Мокоена
5
Флерс
15
Малепе
13
Фрослер
14
Моселе
11
Миеси
7
Сома
7
Сома
11
Миеси
10
Доан
16
Мачида
16
Мачида
10
Доан
13
Фрослер
18
Кодисанг
18
Кодисанг
13
Фрослер
14
Моселе
7
Нгкобо
7
Нгкобо
14
Моселе
Остались в запасе
Япония (мол)
ЮАР (мол.)
12
Кейсуке Осако
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
19
Рео Хатате
ЦФ
16
Даики Хасиока
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
0
Kamohelo Mahlatsi
ЦФ
14
Thabiso Monyane
ЦФ
0
Katlego Mohamme
ЦФ
0
McBeth Mahlangu
ЦФ
0
Sifiso Mlungwana
ЦФ
0
Mondli Mpoto
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
Остались в запасе
12
Кейсуке Осако
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
19
Рео Хатате
ЦФ
16
Даики Хасиока
ЦФ
Остались в запасе
0
Kamohelo Mahlatsi
ЦФ
14
Thabiso Monyane
ЦФ
0
Katlego Mohamme
ЦФ
0
McBeth Mahlangu
ЦФ
0
Sifiso Mlungwana
ЦФ
0
Mondli Mpoto
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Давид Нотоане
Статистика матча Япония (мол) - ЮАР (мол.)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
0 : 2
28.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 3
02.08.2024
Испания (мол)
Олимпиада, 3 тур
Израиль (мол)
0 : 1
30.07.2024
Япония (мол)
Олимпиада, 2 тур
Япония (мол)
1 : 0
27.07.2024
Мали (мол)
ЮАР (мол.)
Олимпиада, 3 тур
ЮАР (мол.)
0 : 3
28.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 2 тур
Франция (мол)
4 : 3
25.07.2021
ЮАР (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Япония (мол)
1 : 0
22.07.2021
ЮАР (мол.)
Кубок Содружества, Финал
ЮАР (мол.)
2 : 1
25.01.2015
Финляндия (мол)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
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