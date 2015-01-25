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Расписание матчей
ЮАР (мол.) - Финляндия (мол)
ЮАР (мол.) - Финляндия (мол): обзор матча 25 января 2015
ЮАР (мол.)
25.01.2015, воскресенье, 19:00
Кубок Содружества, Финал
2 : 1
Завершен
Финляндия (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЮАР (мол.) - Финляндия (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЮАР (мол.)
Олимпиада, 3 тур
ЮАР (мол.)
0 : 3
28.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 2 тур
Франция (мол)
4 : 3
25.07.2021
ЮАР (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Япония (мол)
1 : 0
22.07.2021
ЮАР (мол.)
Кубок Содружества, Финал
ЮАР (мол.)
2 : 1
25.01.2015
Финляндия (мол)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Финляндия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
2 : 2
18.06.2025
Финляндия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Финляндия (мол)
0 : 2
15.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Финляндия (мол)
2 : 2
12.06.2025
Нидерланды (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия (мол)
1 : 0
25.03.2025
Словения (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия (мол)
2 : 4
22.03.2025
Грузия (мол)
Информация о матче
Стадион:
СКК "Петербургский"
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ЮАР (мол.)
Финляндия (мол)
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира
2021.07.28 16:30
5
Олимпиада. Франция вырвала победу над ЮАР, в матче 7 голов и 3+1 Жиньяка
2021.07.25 12:57
Евро-2017 (U-21). Сборная России сыграла вничью с Финляндией, завершив отбор на предпоследнем месте
2016.10.11 21:30
3
Отбор ЧЕ-2017. Молодежная сборная России вырвала ничью у Финляндии
2016.10.06 18:33
2
Олимпиада. Франция пропустила четыре безответных мяча от Японии и вылетела из турнира
2021.07.28 16:30
5
Олимпиада. Франция вырвала победу над ЮАР, в матче 7 голов и 3+1 Жиньяка
2021.07.25 12:57
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Евро-2017 (U-21). Сборная России сыграла вничью с Финляндией, завершив отбор на предпоследнем месте
2016.10.11 21:30
3
Отбор ЧЕ-2017. Молодежная сборная России вырвала ничью у Финляндии
2016.10.06 18:33
2
Хомуха: «У финнов хорошие игроки с хорошими антропометрическими данными»
2015.09.05 02:00
1
Евро-2017 (U-21). Россия уступила Финляндии
2015.09.04 20:31
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