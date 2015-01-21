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Расписание матчей
Россия (мол) - ЮАР (мол.)
Россия (мол) - ЮАР (мол.): обзор матча 21 января 2015
Россия (мол)
21.01.2015, среда, 19:00
Кубок Содружества, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
ЮАР (мол.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Россия (мол) - ЮАР (мол.)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
ЮАР (мол.)
Олимпиада, 3 тур
ЮАР (мол.)
0 : 3
28.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 2 тур
Франция (мол)
4 : 3
25.07.2021
ЮАР (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Япония (мол)
1 : 0
22.07.2021
ЮАР (мол.)
Кубок Содружества, Финал
ЮАР (мол.)
2 : 1
25.01.2015
Финляндия (мол)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Информация о матче
Стадион:
СКК "Петербургский"
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