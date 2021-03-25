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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Россия (мол) - Исландия (мол.)
Россия (мол) - Исландия (мол.): обзор матча 25 марта 2021
Россия (мол)
25.03.2021, четверг, 20:00
Молодежный чемпионат Европы, группа C, 1 тур
4 : 1
Завершен
Исландия (мол.)
31'
Ф. Чалов (П)
42'
Н. Тикнизян
45+2'
А. Захарян
53'
Д. Макаров
59'
С. Арон Гудьонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия (мол) - Исландия (мол.)
85'
Замена
В. Тор Ингимундарсон
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
85'
Замена
К. Биркир Финнссон
️️️️
В. Тор Виллумсон
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Лесовой
77'
76'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
С. Арон Гудьонсен
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Д. Макаров
72'
Желтая карточка
А. Голубев
71'
Замена
Н. Умяров
️️️️
А. Захарян
71'
65'
Замена
М. Андерсон
️️️️
И. Йоуханнессон
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Чалов
61'
Замена
А. Голубев
️️️️
П. Маслов
61'
59'
ГОЛ! 4:1!
С. Арон Гудьонсен
Пас отдал
В. Тор Виллумсон
ГОЛ! 4:0!
Д. Макаров
53'
ГОЛ! 3:0!
А. Захарян
Пас отдал
Ф. Чалов
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Н. Тикнизян
Пас отдал
Ф. Чалов
42'
Желтая карточка
И. Обляков
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Чалов
31'
Желтая карточка
П. Маслов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия (мол)
1
Александр Максименко
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
14
Павел Маслов
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Даниил Лесовой
ЛП
10
Данил Глебов
ОП
8
Арсен Захарян
АП
27
Иван Обляков
АП
25
Денис Макаров
ПВ
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Исландия (мол.)
13
Патрик Гуннарссон
ВР
16
Хердур Инги Гуннарссон
ЛЗ
23
Ари Лейфссон
ЦЗ
4
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
6
Алекс Тор Хаукссон
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
19
Колбейнн Тордарсон
АП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
17
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Давид Снорри Йонассон
Россия (мол)
1
Иван Ломаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
16
Никита Калугин
ЦЗ
17
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Наиль Умяров
ОП
15
Даниил Куликов
ОП
18
Даниил Уткин
ЦП
6
Артем Голубев
ЦП
7
Александр Ломовицкий
ПВ
18
Константин Тюкавин
ЦФ
11
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Исландия (мол.)
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
2
Финнур Томас Палмасон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
15
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
4-1-1-3-1
1
Максименко
21
Тикнизян
3
Дивеев
4
Евгеньев
14
Маслов
10
Глебов
19
Лесовой
8
Захарян
27
Обляков
25
Макаров
21
Чалов
3-2-2-1-2
13
Гуннарссон
23
Лейфссон
4
Торкелссон
16
Гуннарссон
7
Виллумсон
6
Хаукссон
8
Йоуханнессон
16
Тордарсон
19
Тордарсон
17
Гудьонсен
11
Торстейнссон
19
Лесовой
7
Ломовицкий
7
Ломовицкий
19
Лесовой
25
Макаров
18
Тюкавин
18
Тюкавин
25
Макаров
8
Захарян
8
Умяров
8
Умяров
8
Захарян
21
Чалов
17
Грулев
17
Грулев
21
Чалов
14
Маслов
6
Голубев
6
Голубев
14
Маслов
17
Гудьонсен
17
Виллумссон
17
Виллумссон
17
Гудьонсен
7
Виллумсон
14
Финнссон
14
Финнссон
7
Виллумсон
8
Йоуханнессон
18
Андерсон
18
Андерсон
8
Йоуханнессон
11
Торстейнссон
15
Ингимундарсон
15
Ингимундарсон
11
Торстейнссон
Остались в запасе
Россия (мол)
Исландия (мол.)
18
Даниил Уткин
ЦП
15
Даниил Куликов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
16
Никита Калугин
ЦЗ
23
Данил Круговой
ЛЗ
16
Денис Адамов
ВР
11
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
2
Финнур Томас Палмасон
ЦЗ
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Давид Снорри Йонассон
Остались в запасе
18
Даниил Уткин
ЦП
15
Даниил Куликов
ОП
1
Иван Ломаев
ВР
16
Никита Калугин
ЦЗ
23
Данил Круговой
ЛЗ
16
Денис Адамов
ВР
11
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Остались в запасе
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
2
Финнур Томас Палмасон
ЦЗ
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Давид Снорри Йонассон
Статистика матча Россия (мол) - Исландия (мол.)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Исландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
1 : 3
08.06.2025
Колумбия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия U20
0 : 0
05.06.2025
Исландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
3 : 0
21.03.2025
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Исландия (мол.)
0 : 2
31.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Исландия (мол.)
0 : 2
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