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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Дания (мол) - Россия (мол)
Дания (мол) - Россия (мол): обзор матча 31 марта 2021
Дания (мол)
31.03.2021, среда, 19:00
Молодежный чемпионат Европы, группа C, 3 тур
3 : 0
Завершен
Россия (мол)
10'
Я. Брун-Ларсен
11'
А. Дрейер
90'
К. Хольс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания (мол) - Россия (мол)
ГОЛ! 3:0!
К. Хольс
Пас отдал
М. Дарами
90'
82'
Замена
Д. Куликов
️️️️
Д. Глебов
81'
Желтая карточка
Д. Макаров
Замена
Ф. Алвес
️️️️
М. Серенсен
78'
74'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
В. Грулев
70'
Желтая карточка
И. Дивеев
64'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
А. Захарян
63'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
Замена
С. Хауснер
️️️️
В. Нельссон
61'
Замена
М. Юльманн
️️️️
М. Андерсен
61'
Замена
К. Хольс
️️️️
Й. Линдстрем
57'
Замена
М. Дарами
️️️️
Г. Исаксен
46'
46'
Замена
Н. Умяров
️️️️
И. Обляков
46'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Чалов
ГОЛ! 2:0!
А. Дрейер
Пас отдал
Й. Линдстрем
11'
ГОЛ! 1:0!
Я. Брун-Ларсен
Пас отдал
Й. Линдстрем
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания (мол)
16
Оливер Кристенсен
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Мадс Серенсен
ЦЗ
0
Андреас Поульсен
ЦЗ
15
Расмус Карстенсен
ЛП
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Магнус Андерсен
ЦП
15
Николас Нартей
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
8
Густав Исаксен
ПП
20
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
Россия (мол)
1
Александр Максименко
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
17
Вячеслав Грулев
ЛВ
10
Данил Глебов
ОП
6
Артем Голубев
ЦП
27
Иван Обляков
АП
8
Арсен Захарян
АП
25
Денис Макаров
ПВ
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Дания (мол)
22
Петер Виндаль
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
0
Фредерик Алвес
ЦЗ
15
Себастьян Хауснер
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
0
Виктор Йенсен
ЦП
7
Николай Лаурсен
ПВ
9
Николай Фредериксен
ЦФ
20
Карло Хольс
ЦФ
23
Вахид Фагир
ЦФ
Россия (мол)
1
Иван Ломаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
16
Никита Калугин
ЦЗ
19
Даниил Лесовой
ЛП
15
Даниил Куликов
ОП
8
Наиль Умяров
ОП
18
Даниил Уткин
ЦП
7
Александр Ломовицкий
ПВ
18
Константин Тюкавин
ЦФ
11
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-4-3
16
Кристенсен
6
Нельссон
2
Серенсен
0
Поульсен
15
Карстенсен
20
Андерсен
15
Нартей
8
Исаксен
11
Брун-Ларсен
17
Линдстрем
20
Дрейер
3-1-1-3-2
1
Максименко
4
Евгеньев
3
Дивеев
21
Тикнизян
10
Глебов
6
Голубев
25
Макаров
8
Захарян
17
Грулев
21
Чалов
27
Обляков
8
Исаксен
19
Дарами
19
Дарами
8
Исаксен
2
Серенсен
0
Алвес
0
Алвес
2
Серенсен
6
Нельссон
15
Хауснер
15
Хауснер
6
Нельссон
20
Андерсен
21
Юльманн
21
Юльманн
20
Андерсен
17
Линдстрем
20
Хольс
20
Хольс
17
Линдстрем
17
Грулев
7
Ломовицкий
7
Ломовицкий
17
Грулев
8
Захарян
19
Лесовой
19
Лесовой
8
Захарян
10
Глебов
15
Куликов
15
Куликов
10
Глебов
27
Обляков
8
Умяров
8
Умяров
27
Обляков
21
Чалов
18
Тюкавин
18
Тюкавин
21
Чалов
Остались в запасе
Дания (мол)
Россия (мол)
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
22
Петер Виндаль
ВР
0
Виктор Йенсен
ЦП
16
Мадс Хермансен
ВР
7
Николай Лаурсен
ПВ
9
Николай Фредериксен
ЦФ
23
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
1
Иван Ломаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
16
Никита Калугин
ЦЗ
18
Даниил Уткин
ЦП
11
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
22
Петер Виндаль
ВР
0
Виктор Йенсен
ЦП
16
Мадс Хермансен
ВР
7
Николай Лаурсен
ПВ
9
Николай Фредериксен
ЦФ
23
Вахид Фагир
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
16
Никита Калугин
ЦЗ
18
Даниил Уткин
ЦП
11
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Дания (мол) - Россия (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
2 : 2
18.06.2025
Финляндия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Нидерланды (мол)
1 : 2
15.06.2025
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Украина (мол)
2 : 3
12.06.2025
Дания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Италия (мол)
1 : 1
24.03.2025
Дания (мол)
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
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