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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Россия (мол) - Франция (мол)
Россия (мол) - Франция (мол): обзор матча 28 марта 2021
Россия (мол)
28.03.2021, воскресенье, 22:00
Молодежный чемпионат Европы, группа C, 2 тур
0 : 2
Завершен
Франция (мол)
15'
О. Эдуард (П)
24'
Н. Иконе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия (мол) - Франция (мол)
90'
+2
Желтая карточка
Р. Коло Муани
83'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Б. Сумаре
78'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
А. Трюффер
Замена
Д. Куликов
️️️️
Д. Глебов
77'
77'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
О. Эдуард
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Д. Макаров
77'
70'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Р. Февр
70'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
А. Гуири
Замена
Н. Умяров
️️️️
И. Обляков
62'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Лесовой
46'
Замена
В. Грулев
️️️️
А. Захарян
46'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Иконе
Желтая карточка
П. Маслов
23'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Эдуард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия (мол)
1
Александр Максименко
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
14
Павел Маслов
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
19
Даниил Лесовой
ЛП
10
Данил Глебов
ОП
27
Иван Обляков
АП
8
Арсен Захарян
АП
25
Денис Макаров
ПВ
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Франция (мол)
23
Альбан Лафон
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
0
Колин Дагба
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
0
Бубакари Сумаре
ОП
0
Ромен Февр
ПВ
8
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
0
Одсонн Эдуард
ЦФ
Россия (мол)
1
Иван Ломаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
16
Никита Калугин
ЦЗ
17
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Наиль Умяров
ОП
15
Даниил Куликов
ОП
6
Артем Голубев
ЦП
18
Даниил Уткин
ЦП
7
Александр Ломовицкий
ПВ
18
Константин Тюкавин
ЦФ
11
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Франция (мол)
0
Илан Мелье
ВР
16
Димитри Берто
ВР
0
Файто Мауасса
ЛЗ
0
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
0
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Бубакар Камара
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
0
Арман Лорьенте
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Максименко
21
Тикнизян
3
Дивеев
4
Евгеньев
14
Маслов
10
Глебов
19
Лесовой
27
Обляков
8
Захарян
25
Макаров
21
Чалов
4-2-2-2
23
Лафон
0
Дагба
15
Конате
5
Кунде
3
Трюффер
8
Чуамени
0
Сумаре
8
Иконе
0
Февр
0
Эдуард
9
Гуири
8
Захарян
17
Грулев
17
Грулев
8
Захарян
19
Лесовой
7
Ломовицкий
7
Ломовицкий
19
Лесовой
27
Обляков
8
Умяров
8
Умяров
27
Обляков
10
Глебов
15
Куликов
15
Куликов
10
Глебов
25
Макаров
18
Тюкавин
18
Тюкавин
25
Макаров
3
Трюффер
0
Мауасса
0
Мауасса
3
Трюффер
0
Сумаре
6
Гендузи
6
Гендузи
0
Сумаре
9
Гуири
6
Камавинга
6
Камавинга
9
Гуири
0
Февр
0
Клод-Морис
0
Клод-Морис
0
Февр
0
Эдуард
12
Муани
12
Муани
0
Эдуард
Остались в запасе
Россия (мол)
Франция (мол)
1
Иван Ломаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
16
Никита Калугин
ЦЗ
6
Артем Голубев
ЦП
18
Даниил Уткин
ЦП
11
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
0
Илан Мелье
ВР
16
Димитри Берто
ВР
0
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
0
Арман Лорьенте
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
23
Данил Круговой
ЛЗ
16
Никита Калугин
ЦЗ
6
Артем Голубев
ЦП
18
Даниил Уткин
ЦП
11
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Остались в запасе
0
Илан Мелье
ВР
16
Димитри Берто
ВР
0
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
0
Арман Лорьенте
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Россия (мол) - Франция (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Франция (мол)
4 : 1
17.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Франция (мол)
3 : 2
14.06.2025
Грузия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
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