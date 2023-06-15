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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол) - Россия (мол)
Беларусь (мол) - Россия (мол): обзор матча 15 июня 2023
Беларусь (мол)
15.06.2023, четверг, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Россия (мол)
22'
И. Пяткин (АГ)
29'
А. Антилевский (П)
44'
Е. Карпицкий
48'
Е. Карпицкий
55'
Е. Карпицкий
41'
П. Мелешин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Беларусь (мол) - Россия (мол)
ГОЛ! 5:1!
Е. Карпицкий
55'
ГОЛ! 4:1!
Е. Карпицкий
48'
ГОЛ! 3:1!
Е. Карпицкий
44'
41'
ГОЛ! 2:1!
П. Мелешин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Антилевский
29'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Пяткин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь (мол)
21
Федор Лапоухов
ВР
19
Илья Москаленчик
ЛЗ
4
Глеб Якушевич
ЦЗ
13
Максим Касараб
ЦЗ
17
Ян Скибский
ЛП
13
Даниил Душевский
ОП
8
Никита Демченко
АП
14
Кирилл Зинович
АП
7
Андрей Рылач
ПВ
20
Егор Карпицкий
ЦФ
20
Алексей Антилевский
ЦФ
Россия (мол)
1
Даниил Худяков
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
4
Павел Бочаров
ЦЗ
3
Иван Лепский
ЦЗ
2
Юрий Коледин
ПЗ
38
Дмитрий Васильев
ОП
6
Иван Пяткин
ОП
7
Иван Зазвонкин
АП
10
Даниил Зорин
АП
9
Павел Мелешин
ЦФ
11
Алексей Барановский
ЦФ
Главный тренер
Иван Шабаров
Беларусь (мол)
1
Тимофей Юрасов
ВР
3
Владислав Мелько
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
18
Антон Сучков
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
2
Алексей Семенов
ЦП
22
Тимофей Шарковский
ЦП
23
Матвей Дуксо
АП
21
Родион Печура
АП
11
Глеб Ровдо
ПВ
7
Артем Шуманский
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Россия (мол)
23
Даниил Веселов
ВР
12
Даниил Голиков
ВР
15
Артем Бескибальный
ЛЗ
14
Денис Першин
ЦЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Илья Грибакин
ЦЗ
22
Станислав Бессмертный
ПЗ
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
20
Данила Козлов
АП
18
Вадим Раков
ЦФ
3-1-1-3-2
21
Лапоухов
19
Москаленчик
13
Касараб
4
Якушевич
13
Душевский
17
Скибский
8
Демченко
14
Зинович
7
Рылач
20
Антилевский
20
Карпицкий
4-2-2-2
1
Худяков
2
Коледин
4
Бочаров
3
Лепский
5
Крашевский
38
Васильев
6
Пяткин
7
Зазвонкин
10
Зорин
11
Барановский
9
Мелешин
Остались в запасе
Беларусь (мол)
Россия (мол)
1
Тимофей Юрасов
ВР
3
Владислав Мелько
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
2
Алексей Семенов
ЦП
22
Тимофей Шарковский
ЦП
23
Матвей Дуксо
АП
21
Родион Печура
АП
18
Антон Сучков
ЛВ
11
Глеб Ровдо
ПВ
7
Артем Шуманский
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
23
Даниил Веселов
ВР
12
Даниил Голиков
ВР
15
Артем Бескибальный
ЛЗ
14
Денис Першин
ЦЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Илья Грибакин
ЦЗ
22
Станислав Бессмертный
ПЗ
20
Данила Козлов
АП
18
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Иван Шабаров
Остались в запасе
1
Тимофей Юрасов
ВР
3
Владислав Мелько
ЛЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
2
Алексей Семенов
ЦП
22
Тимофей Шарковский
ЦП
23
Матвей Дуксо
АП
21
Родион Печура
АП
18
Антон Сучков
ЛВ
11
Глеб Ровдо
ПВ
7
Артем Шуманский
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Остались в запасе
21
Игорь Дмитриев
ЛВ
23
Даниил Веселов
ВР
12
Даниил Голиков
ВР
15
Артем Бескибальный
ЛЗ
14
Денис Першин
ЦЗ
25
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Илья Грибакин
ЦЗ
22
Станислав Бессмертный
ПЗ
20
Данила Козлов
АП
18
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Иван Шабаров
Статистика матча Беларусь (мол) - Россия (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Беларусь (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Шимусик
(Осиповичи)
Стадион:
Городской
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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