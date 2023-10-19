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    Лисакович устроил пьяный дебош после матча за сборную

    Полузащитник махачкалинского «Динамо» Руслан Лисакович попал в конфликтную ситуацию после игры за молодежную сборную Белоруссию.

    По завершении матча в Португалии Лисакович агрессивно вел себя, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что он приставал к прохожим, а позже упал и сильно ударился головой об асфальт.

    Футболисту потребовалась госпитализация, хотя операции не потребовалось. На игру с Хорватией молодежка улетела без одного из своих лидеров. Утром, 18 октября, Лисакович еще был в больнице. Эту информацию подтверждал известный белорусский телекомментатор Владимир Татур.

    • Лисакович перешел в махачкалинское «Динамо» из «Ислочи» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2024 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.
    • В нынешнем сезоне 21-летний хавбек поучаствовал в 12 играх «Динамо» во всех турнирах и заработал в свой актив одну результативную передачу.

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    Источник: by.tribuna.com

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22076

      Cleaner 10 минут назад

      Динамовец!!!...)))

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      Рейтинг: -148

      Скай 11 минут назад

      молодец. Жаль только, слабо й о п нулся башкой.

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