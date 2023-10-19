Лисакович устроил пьяный дебош после матча за сборную

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Руслан Лисакович попал в конфликтную ситуацию после игры за молодежную сборную Белоруссию.

По завершении матча в Португалии Лисакович агрессивно вел себя, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что он приставал к прохожим, а позже упал и сильно ударился головой об асфальт.

Футболисту потребовалась госпитализация, хотя операции не потребовалось. На игру с Хорватией молодежка улетела без одного из своих лидеров. Утром, 18 октября, Лисакович еще был в больнице. Эту информацию подтверждал известный белорусский телекомментатор Владимир Татур.