Лисакович устроил пьяный дебош после матча за сборную

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Руслан Лисакович попал в конфликтную ситуацию после игры за молодежную сборную Белоруссию.
По завершении матча в Португалии Лисакович агрессивно вел себя, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что он приставал к прохожим, а позже упал и сильно ударился головой об асфальт.
Футболисту потребовалась госпитализация, хотя операции не потребовалось. На игру с Хорватией молодежка улетела без одного из своих лидеров. Утром, 18 октября, Лисакович еще был в больнице. Эту информацию подтверждал известный белорусский телекомментатор Владимир Татур.
- Лисакович перешел в махачкалинское «Динамо» из «Ислочи» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2024 года.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро.
- В нынешнем сезоне 21-летний хавбек поучаствовал в 12 играх «Динамо» во всех турнирах и заработал в свой актив одну результативную передачу.
Источник: by.tribuna.com