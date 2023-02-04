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    «Динамо» Мх подписало Лисаковича

    Клуб Первой лиги «Динамо» из Махачкалы объявил о трансфере белоруса Руслана Лисаковича. Он перешел на правах свободного агента.

    «20-летний новобранец «Динамо» ранее выступал в чемпионате Белоруссии – сначала был игроком солигорского «Шахтера», затем клубов «Узда» и «Крумкачи».

    До перехода в махачкалинское «Динамо» Лисакович два года защищал цвета еще одного белорусского клуба – «Ислочь», провел за него более 50 матчей.

    Руслан также привлекался в юношескую и молодежную сборные своей страны, на его счету и выступления за главную сборную, в составе которой он дебютировал в отборочном матче чемпионата мира против сборной Бельгии», – написали махачкалинцы.

    • Лисакович – родной брат форварда «Рубина» Виталия.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо» Мх

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