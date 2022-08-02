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    Футболисты «Уфы» подарили Лисаковичу селфи-палку

    Защитник «Уфы» Константин Плиев рассказал, что башкирский клуб подарил нападающему «Рубина» Руслану Лисаковичу селфи-палку.

    • Лисакович сделал селфи в последнем матче прошлого сезона РПЛ против «Уфы» (1:2).
    • «Рубин» после этого матча вылетел.

    – Что за стычка у вас была с Лисаковичем?

    – Он чуть-чуть завелся в моменте. После матча с ним не говорили. Мы подарили ему селфи-палку, должны были передать. Надеюсь, она добралась до него.

    • «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в 3-м туре – 0:0.
    • Команды набрали по 4 очка после 3-х туров в Первой лиге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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