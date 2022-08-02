Футболисты «Уфы» подарили Лисаковичу селфи-палку

Защитник «Уфы» Константин Плиев рассказал, что башкирский клуб подарил нападающему «Рубина» Руслану Лисаковичу селфи-палку.
- Лисакович сделал селфи в последнем матче прошлого сезона РПЛ против «Уфы» (1:2).
- «Рубин» после этого матча вылетел.
– Что за стычка у вас была с Лисаковичем?
– Он чуть-чуть завелся в моменте. После матча с ним не говорили. Мы подарили ему селфи-палку, должны были передать. Надеюсь, она добралась до него.
- «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в 3-м туре – 0:0.
- Команды набрали по 4 очка после 3-х туров в Первой лиге.
Источник: «Спорт-Экспресс»