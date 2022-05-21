Лисакович сделал селфи после гола «Уфе»

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой». На 37-й минуте с пенальти отличился нападающий казанцев Виталий Лисакович.
После этого белорус сделал селфи.
- «Рубин», если не проиграет «Уфе», избежит прямого вылета.
- «Уфа», если уступит, вылетит в ФНЛ после 8-летнего непрерывного выступления в РПЛ.
- Лисакович перешел зимой из «Локомотива».
Скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Бомбардир.ру