Лисакович сделал селфи после гола «Уфе»

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой». На 37-й минуте с пенальти отличился нападающий казанцев Виталий Лисакович.

После этого белорус сделал селфи.

«Рубин», если не проиграет «Уфе», избежит прямого вылета.

«Уфа», если уступит, вылетит в ФНЛ после 8-летнего непрерывного выступления в РПЛ.

Лисакович перешел зимой из «Локомотива».

Скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?