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Лисакович сделал селфи после гола «Уфе»

В эти минуты проходит матч 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой». На 37-й минуте с пенальти отличился нападающий казанцев Виталий Лисакович.

После этого белорус сделал селфи.

  • «Рубин», если не проиграет «Уфе», избежит прямого вылета.
  • «Уфа», если уступит, вылетит в ФНЛ после 8-летнего непрерывного выступления в РПЛ.
  • Лисакович перешел зимой из «Локомотива».

Скриншот трансляции телеканала «Матч ТВ».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 17:47
Комментарии7
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    Рейтинг: +96144

    zigbert 56 минут назад

    Такие селфи надо делать после игры а тут еще первый тайм не закончился.

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    Рейтинг: +6046

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    В этом весь рубин. Всё по делу, надо футболом заниматься, а не самолюбованием

    0
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    Рейтинг: +9117

    САДЫЧОК 1 час назад

    Дешевый пижон !
    Теперь в пердиве , будет делать !

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1291

    Loko_Roma 1 час назад

    А я вам сейчас покажу, где для Рубина готовилось нападение, и если бы Лисакович не сделал бы селфи, то Рубин остался бы в РФПЛ.

    2
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    Рейтинг: +2017

    kvm 1 час назад

    не говори "гоп"...

    1
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    Рейтинг: +1011

    САНЁК17 1 час назад

    Этот селфи останется в истории Рубина,помят о последний игра Рубина в РПЛ

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    Рейтинг: +186

    Эмом 1 час назад

    И подпись к селфи, "Привет ФНЛ" )

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