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  • ЭСК признал верными все решения судьи Иванова в матче «Рубин» – «Уфа»

ЭСК признал верными все решения судьи Иванова в матче «Рубин» – «Уфа»

27 мая 2022, 14:40
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Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку работе арбитра Сергея Иванова в игре 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой» (1:2).

Башкирский клуб просил рассмотреть четыре эпизода:

1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 31-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, контакт мяча с рукой игрока «Уфы» Бояна Йокича в собственной штрафной площади является наказуемым, так как рука защитника была очевидно отставлена от тела, неестественно увеличивая его площадь, и контакт произошел в области внутренней части руки на уровне капитанской повязки, что очевидно является ниже еe подмышечной впадины.

VAR обоснованно вмешался и первоначальное решение судьи продолжить игру было правильно исправлено на назначение 11-метрового удара и вынесение предупреждения Йокичу за срыв перспективной атаки.

2. Судья правильно не зафиксировал нарушение правил в атакующей фазе перед назначением 11-метрового удара в ворота «Уфы» на 31-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил игры со стороны игрока «Рубина» Оливера Абильдгора против игрока «Уфы» Алексея Никитина, так как, руки нападающего, выпрыгивающего вверх для игры в мяч, изначально располагались в естественном положении, а Никитин, которого подтолкнул в сторону соперника собственный партнер по команде Олег Иванов, совершавший неудачную попытку сыграть в мяч, по инерции от толка спиной придвинулся к сопернику, находящемуся в прыжке, в результате чего, движение рук игрока «Рубина» в район плеч игрока «Уфы» было естественной реакцией на толчок его в воздухе. Комиссия единогласно поддержала решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина» на 72-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, игрок «Рубина» Монтассар Тальби, ведя борьбу за мяч и имея с ним визуальный контроль, выпрыгивает вверх с целью сыграть в мяч и касается его в то время, как, игрок «Уфы» Вячеслав Кротов, не пытаясь играть в мяч, сделал акцентированное движение в направление выпрыгнувшего соперника, совершив толчок.

Комиссия не усмотрела в данном единоборстве нарушения правил со стороны игрока «Рубина», так как выставленная рука в направлении игрока «Уфы» и незначительный контакт с ним являлись следствием неправильных действий игрока атаки и защитной реакцией на них.

4. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Уфы» на 90+13-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, игрок «Уфы» Остон Урунов, вступая в единоборство за мяч с игроком «Рубина» Монтассаром Тальби, совершил фол по неосторожности в виде наступа на заднюю поверхность выше голеностопа ноги игрока соперника.

По мнению всех членов комиссии, действия игрока «Уфы» являлись наказуемыми, несмотря на некоторую случайность контакта, так как контакт был совершен именно в единоборстве с соперником за мяч.

VAR правильно вмешался в игровой эпизод и первоначальное решение судьи продолжить игру было обоснованно исправлено на назначение 11-метрового удара.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа Иванов Cергей
Комментарии (1)
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portero
1653662194
интересные объяснения по толчкам!!! теперь можно комбинации разыгрывать, толчковые...
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