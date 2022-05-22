Карадениз – о вылете «Рубина»: «У меня в глазах были слезы»

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз высказался о вылете команды в ФНЛ.

«Мои эмоции сейчас – это опустошение и огромное огорчение. После матча с «Уфой» у меня в глазах стояли слезы. Можно найти миллион причин того, почему так случилось, но это не отменяет результата. Нельзя было доводить до такого – решать все в последнем туре», – сказал Карадениз.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?