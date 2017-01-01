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Карадениз – о вылете «Рубина»: «У меня в глазах были слезы»

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз высказался о вылете команды в ФНЛ.

«Мои эмоции сейчас – это опустошение и огромное огорчение. После матча с «Уфой» у меня в глазах стояли слезы. Можно найти миллион причин того, почему так случилось, но это не отменяет результата. Нельзя было доводить до такого – решать все в последнем туре», – сказал Карадениз.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +685

    BuenosArgentina 12 минут назад

    Тяжела размеренная поступь "великого" Слуцкого

    0
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    Рейтинг: +15732

    житель СПб 49 минут назад

    Если бы он играл - то не вылетели бы. А эти - проиграли умышленно.

    0
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    Рейтинг: +1792

    Bozigit 1 час назад

    Легенда

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