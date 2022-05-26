Слуцкий: «Уфа» победила «Рубин», потому что была командой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о причинах поражения своей команды от «Уфы» в 30-м туре РПЛ.

«Уфа» победила нас, потому что была командой. Кроме того, у них на замену выходят Ортис, который забивает, выходит опытный Камилов, выходит Кротов. А у нас вышел Кузнецов, и мы сразу провалились.

У «Рубина» было два варианта ведения игры: или мы разваливаемся сразу, как было 6:0, 6:1, 3:0 «Уралу», потому что мы просто не попадали в игру, функционально не готовы.

Команда не тренируется, потому что мы только их лечили и подводили к игре, не более.

Второй вариант – мы все игры проигрывали на последних минутах. Это матчи с «Краснодаром», «Химками», «Локомотивом», «Уфой», – сказал Слуцкий.

«Рубин» проиграл «Уфе» со счетом 1:2.

Башкирская команда забила победный гол на 90-й минуте.

Казанцы на 102-й минуте не реализовали пенальти.

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