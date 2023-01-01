Слуцкий: «Уфа» победила «Рубин», потому что была командой»

А тренер где? Учись у Краснодара. Там вообще был мрак после Крысовяка
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о причинах поражения своей команды от «Уфы» в 30-м туре РПЛ.
«Уфа» победила нас, потому что была командой. Кроме того, у них на замену выходят Ортис, который забивает, выходит опытный Камилов, выходит Кротов. А у нас вышел Кузнецов, и мы сразу провалились.
У «Рубина» было два варианта ведения игры: или мы разваливаемся сразу, как было 6:0, 6:1, 3:0 «Уралу», потому что мы просто не попадали в игру, функционально не готовы.
Команда не тренируется, потому что мы только их лечили и подводили к игре, не более.
Второй вариант – мы все игры проигрывали на последних минутах. Это матчи с «Краснодаром», «Химками», «Локомотивом», «Уфой», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» проиграл «Уфе» со счетом 1:2.
- Башкирская команда забила победный гол на 90-й минуте.
- Казанцы на 102-й минуте не реализовали пенальти.
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