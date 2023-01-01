Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
3 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске

Слуцкий: «Уфа» победила «Рубин», потому что была командой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о причинах поражения своей команды от «Уфы» в 30-м туре РПЛ.

«Уфа» победила нас, потому что была командой. Кроме того, у них на замену выходят Ортис, который забивает, выходит опытный Камилов, выходит Кротов. А у нас вышел Кузнецов, и мы сразу провалились.

У «Рубина» было два варианта ведения игры: или мы разваливаемся сразу, как было 6:0, 6:1, 3:0 «Уралу», потому что мы просто не попадали в игру, функционально не готовы.

Команда не тренируется, потому что мы только их лечили и подводили к игре, не более.

Второй вариант – мы все игры проигрывали на последних минутах. Это матчи с «Краснодаром», «Химками», «Локомотивом», «Уфой», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» проиграл «Уфе» со счетом 1:2.
  • Башкирская команда забила победный гол на 90-й минуте.
  • Казанцы на 102-й минуте не реализовали пенальти.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Слуцкий: «То, что легионерам разрешат уйти бесплатно из РПЛ – вопрос времени» 2
Слуцкий – об уходе Хвичи: «Когда у папы разбили машину, в окна летят камни – ты уедешь»
Слуцкий – о вылете «Рубина»: «В одну секунду команды не стало. Я все понимал и пытался хотя бы минимально сохранить лицо» 12
Источник: ютуб-канал Василия Уткина

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:59
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +244

    Slavan62 25 минут назад

    А тренер где? Учись у Краснодара. Там вообще был мрак после Крысовяка

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11