«Уфа» обратилась в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Рубином»

Ну хватит уже.
Дело не в Иванове.
Советую отпиз...ть Урунова, проблемы в его голове , а не в судействе.
В «Уфе» недовольны работой бригады арбитров в игре 30-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).
В связи с этим башкирский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.
«Сегодня «Уфа» подала жалобу на судейство арбитра Иванова в матче с «Рубином». Там много эпизодов», – сообщила пресс-служба «Уфы».
- Благодаря победе над «Рубином» уфимцы избежали прямого вылета из РПЛ.
- В компенсированное ко 2-му тайму время арбитр Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Уфы», но казанцы его не реализовали.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?