«Уфа» обратилась в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Рубином»

В «Уфе» недовольны работой бригады арбитров в игре 30-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).

В связи с этим башкирский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Сегодня «Уфа» подала жалобу на судейство арбитра Иванова в матче с «Рубином». Там много эпизодов», – сообщила пресс-служба «Уфы».

Благодаря победе над «Рубином» уфимцы избежали прямого вылета из РПЛ.

В компенсированное ко 2-му тайму время арбитр Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Уфы», но казанцы его не реализовали.

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