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«Уфа» обратилась в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Рубином»

В «Уфе» недовольны работой бригады арбитров в игре 30-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1).

В связи с этим башкирский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Сегодня «Уфа» подала жалобу на судейство арбитра Иванова в матче с «Рубином». Там много эпизодов», – сообщила пресс-служба «Уфы».

  • Благодаря победе над «Рубином» уфимцы избежали прямого вылета из РПЛ.
  • В компенсированное ко 2-му тайму время арбитр Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Уфы», но казанцы его не реализовали.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10225

    Alekxei Z. 56 минут назад

    Ну хватит уже.
    Дело не в Иванове.
    Советую отпиз...ть Урунова, проблемы в его голове , а не в судействе.

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