Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Названы соперники и состав молодежной сборной России на сборе в Беларуси

Названы соперники и состав молодежной сборной России на сборе в Беларуси

7 ноября 2023, 19:19

Молодежная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Беларуси с 11 по 19 ноября. Команда составленная из игроков 2004-2005 годов рождения, проведет два товарищеских матча: 15 ноября – с молодежной сборной Беларуси, а 19 ноября – с лидером местного чемпионата минским «Динамо».

Старший тренер молодежной сборной Иван Шабаров вызвал на предстоящий сбор 23-х футболистов.

Вратари. Богдан Москвичев («Зенит»), Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники. Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Илья Грибакин («Чертаново»), Никита Лобов («Зенит»), Илья Кирш («Ростов»), Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Илья Рожков («Рубин»), Ярослав Крашевский («Енисей»).

Полузащитники: Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура, Кирилл Богданец (все – «Краснодар»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Илья Родионов («Зенит»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Иван Пяткин («Ротор»), Даниил Зорин («Динамо» Минск).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаев («Динамо» Москва).

  • Матч с Беларусью U-21 молодежная сборная России проведет на стадионе «Центральный» в Гомеле. Встреча начнется в 19:00 мск 15 ноября.
  • Матч с минским «Динамо» в столице Беларуси начнется 19 ноября в 12:00 мск.

Еще по теме:
Молодежная сборная России сыграет 3 матча со сборными из Европы
Бубнов объяснил, почему Мостового не назначают тренером 6
Клуб Примеры расстался с россиянином из своей второй команды
Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия (мол) Динамо Мн Беларусь (мол)
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 раз, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
1
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
1
Флик прокомментировал крупную победу «Барселоны» в 1-м туре Лиги чемпионов
Вчера, 23:27
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
3
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Все новости
Все новости
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
3
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
Вчера, 14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
Вчера, 14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
Вчера, 14:00
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
Вчера, 13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
Вчера, 13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
Вчера, 13:38
4
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
Вчера, 13:27
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+