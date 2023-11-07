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    • Названы соперники и состав молодежной сборной России на сборе в Беларуси

    Названы соперники и состав молодежной сборной России на сборе в Беларуси

    Молодежная сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Беларуси с 11 по 19 ноября. Команда составленная из игроков 2004-2005 годов рождения, проведет два товарищеских матча: 15 ноября – с молодежной сборной Беларуси, а 19 ноября – с лидером местного чемпионата минским «Динамо».

    Старший тренер молодежной сборной Иван Шабаров вызвал на предстоящий сбор 23-х футболистов.

    Вратари. Богдан Москвичев («Зенит»), Александр Дегтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»).

    Защитники. Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба – ЦСКА), Илья Грибакин («Чертаново»), Никита Лобов («Зенит»), Илья Кирш («Ростов»), Станислав Бессмертный («Динамо» Москва), Илья Рожков («Рубин»), Ярослав Крашевский («Енисей»).

    Полузащитники: Руслан Чобанов, Дмитрий Кучугура, Кирилл Богданец (все – «Краснодар»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Илья Родионов («Зенит»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Иван Пяткин («Ротор»), Даниил Зорин («Динамо» Минск).

    Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаев («Динамо» Москва).

    • Матч с Беларусью U-21 молодежная сборная России проведет на стадионе «Центральный» в Гомеле. Встреча начнется в 19:00 мск 15 ноября.
    • Матч с минским «Динамо» в столице Беларуси начнется 19 ноября в 12:00 мск.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    07.11.2023 19:19
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