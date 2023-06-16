«Гребаный стыд!»: Нигматуллин – о поражении молодежной сборной России со счетом 1:5

Руслан Нигматуллин отреагировал на результат товарищеского матча между молодежными сборными Белоруссии и России.

Россияне проиграли со счетом 1:5.

У Белоруссии в составе были футболисты до 21 года, у России – до 20.

«Матч можно описать двумя словами – грeбаный стыд! Это прямо было что-то с чем-то. Тем игрокам, которые играли вчера в этом матче, нужно очень сильно переосмыслить своe отношение к футболу.

Нужно понять, стоит ли вообще играть в футбол дальше. Как после таких матчей можно говорить о развитии молодeжного футбола в России? Это невозможно.

Худяков – катастрофа! Я просто шокирован», – сказал Нигматуллин.