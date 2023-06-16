Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Гребаный стыд!»: Нигматуллин – о поражении молодежной сборной России со счетом 1:5

    «Гребаный стыд!»: Нигматуллин – о поражении молодежной сборной России со счетом 1:5

    Руслан Нигматуллин отреагировал на результат товарищеского матча между молодежными сборными Белоруссии и России.

    • Россияне проиграли со счетом 1:5.
    • У Белоруссии в составе были футболисты до 21 года, у России – до 20.

    «Матч можно описать двумя словами – грeбаный стыд! Это прямо было что-то с чем-то. Тем игрокам, которые играли вчера в этом матче, нужно очень сильно переосмыслить своe отношение к футболу.

    Нужно понять, стоит ли вообще играть в футбол дальше. Как после таких матчей можно говорить о развитии молодeжного футбола в России? Это невозможно.

    Худяков – катастрофа! Я просто шокирован», – сказал Нигматуллин.

    Новости по теме
    Нигматуллин назвал лучшего вратаря РПЛ: «Сразу стал лидером команды» 2
    Нигматуллин – об отмене красной Роши: «Причиндалы Соболева произвели на КДК больший эффект» 15
    «Будет настоящий провал!»: Нигматуллин рассказал о серьезной ошибке Абаскаля в «Спартаке» 16
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • Читайте нас: 