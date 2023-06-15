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    • Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромно проиграла Белоруссии (1:5)

    Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромно проиграла Белоруссии (1:5)

    В Борисове состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Белоруссии и России.

    Хозяева поля разгромили россиян со счетом 5:1 благодаря автоголу, пенальти и хет-трику Егора Карпицкого.

    У Белоруссии в составе были футболисты до 21 года, у России – до 20.

    Товарищеский матч

    Белоруссия (мол) – Россия (мол) – 5:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Пяткин (в свои ворота), 22; 2:0 – Антилевский (с пенальти), 29; 2:1 – Мелешин, 41; 3:1 – Карпицкий, 44; 4:1 – Карпицкий, 48; 5:1 – Карпицкий, 55.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      serglider 58 минут назад

      Дно российского футбола...

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      Рейтинг: +15094

      Алексей З 1 час назад

      Один из показателей уровня российских игроков.

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