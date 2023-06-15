Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромно проиграла Белоруссии (1:5)

В Борисове состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Белоруссии и России.

Хозяева поля разгромили россиян со счетом 5:1 благодаря автоголу, пенальти и хет-трику Егора Карпицкого.

У Белоруссии в составе были футболисты до 21 года, у России – до 20.

Товарищеский матч

Белоруссия (мол) – Россия (мол) – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Пяткин (в свои ворота), 22; 2:0 – Антилевский (с пенальти), 29; 2:1 – Мелешин, 41; 3:1 – Карпицкий, 44; 4:1 – Карпицкий, 48; 5:1 – Карпицкий, 55.