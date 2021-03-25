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    Альберт Капеллас Хермс

    Тренер
    Имя Альберт Капеллас
    Фамилия Хермс
    Команда Дания (мол.)
    Гражданство Испания
    Дата рождения 1 октября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дания (мол.) 4 3 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2021 Франция (мол.) 0 : 1 Дания (мол.)
    28.03.2021 Исландия (мол.) 0 : 2 Дания (мол.)
    31.03.2021 Дания (мол.) 3 : 0 Россия (мол.)
    31.05.2021 Дания (мол.) 1(5) : 1(6) Германия (мол.)
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