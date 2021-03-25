Альберт Капеллас Хермс
Тренер
|Имя
|Альберт Капеллас
|Фамилия
|Хермс
|Команда
|Дания (мол.)
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|1 октября 1967
|Имя
|Альберт Капеллас
|Фамилия
|Хермс
|Команда
|Дания (мол.)
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|1 октября 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Дания (мол.)
|4
|3
|0
|1
|Дата
|Матч
|25.03.2021
|Франция (мол.)
|0 : 1
|Дания (мол.)
|28.03.2021
|Исландия (мол.)
|0 : 2
|Дания (мол.)
|31.03.2021
|Дания (мол.)
|3 : 0
|Россия (мол.)
|31.05.2021
|Дания (мол.)
|1(5) : 1(6)
|Германия (мол.)