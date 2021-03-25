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  • Галактионов – о старте на молодежном Евро: «Надо сейчас без эйфории. Настоящей проверкой станет Франция»

Галактионов – о старте на молодежном Евро: «Надо сейчас без эйфории. Настоящей проверкой станет Франция»

25 марта 2021, 23:32
3

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Евро U-21 против Исландии.

  • Россияне разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Следующий соперник – Франция.
  • Матч состоится в воскресенье в 22:00 мск.

«Однозначно данную победу нельзя назвать легкой. Это стартовая игра на турнире, было легкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле.

Нацелили команду на быстрый мяч. Еще в начале матча были моменты, надо было их реализовывать.

Захарян легко влился в команду, он хорошо себя проявил и убедил, а также его приняли ребята.

Победа в первом матче – важный шаг в плане общей стратегии. Надо сейчас быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией», – сказал Галактионов.

Источник: «Матч ТВ»
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Исландия (мол.) Галактионов Михаил
Комментарии (3)
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NewLife
1616707508
Надеемся на вас, покажите кривоногим из первой сборной, как надо играть.
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FanatSerj
1616742775
Хороший подход, тем более по настоящему "пороху" там ещё состав толком не нюхал, Шапи Сулейманов еврокубки щупал с Краснодаром, но на удивление он проигрывает конкуренцию более молодым пацанам и сидит на скамейки.
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zigbert
1616778710
Хотя игра с французами будет и сложнее но ничего невозможного нет, можно и у них выигрывать.
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