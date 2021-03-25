Галактионов – о старте на молодежном Евро: «Надо сейчас без эйфории. Настоящей проверкой станет Франция»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Евро U-21 против Исландии.

Россияне разгромили соперника со счетом 4:1.

Следующий соперник – Франция.

Матч состоится в воскресенье в 22:00 мск.

«Однозначно данную победу нельзя назвать легкой. Это стартовая игра на турнире, было легкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле.

Нацелили команду на быстрый мяч. Еще в начале матча были моменты, надо было их реализовывать.

Захарян легко влился в команду, он хорошо себя проявил и убедил, а также его приняли ребята.

Победа в первом матче – важный шаг в плане общей стратегии. Надо сейчас быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией», – сказал Галактионов.