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    Галактионов – о старте на молодежном Евро: «Надо сейчас без эйфории. Настоящей проверкой станет Франция»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Евро U-21 против Исландии.

    • Россияне разгромили соперника со счетом 4:1.
    • Следующий соперник – Франция.
    • Матч состоится в воскресенье в 22:00 мск.

    «Однозначно данную победу нельзя назвать легкой. Это стартовая игра на турнире, было легкое волнение. Но оно улетучилось с первыми действиями на поле.

    Нацелили команду на быстрый мяч. Еще в начале матча были моменты, надо было их реализовывать.

    Захарян легко влился в команду, он хорошо себя проявил и убедил, а также его приняли ребята.

    Победа в первом матче – важный шаг в плане общей стратегии. Надо сейчас быть без эйфории. Для нас настоящей проверкой станет встреча с Францией», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.03.2021 23:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8152

      NewLife 26 минут назад

      Надеемся на вас, покажите кривоногим из первой сборной, как надо играть.

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